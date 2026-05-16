La cantante calva sube el telón

El grupo Ensueño Teatro, a través de su página de Facebook, anunció el estreno de la obra La cantante calva, que contará con las actuaciones de los integrantes del taller de actuación del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa.

Las funciones comenzarán el 16 de mayo, a las 19:30 horas, en la Sala Jorge Escobar, en el interior del mencionado recinto. Refieren que el texto es de la autoría de Eugène Ionesco y pertenece a la corriente del teatro del absurdo. Añaden que este ejercicio es la primera obra de teatral del escritor rumano-francés, estrenada en París en 1950.

Sinopsis

“¿Que pasa cuando no pasa nada y el tiempo avanza?”, es la premisa de esta historia que retrata a dos parejas que conversan sin escucharse, mientras los relojes hacen tic-tac, y se enredan en diálogos que parecen no llevar a ningún sitio. Pero ¿y si la incomunicación no fuese un problema? ¿Y si es ahí donde ocurre lo divertido?

De este modo invitan a descubrir cómo lo cotidiano se transforma en juego y el tiempo deja de ser un problema para convertirse en una aventura absurda que se vuelve un reflejo de la vida. Asimismo, destacan que La cantante calva “nos recuerda que cuando parece que no pasa nada, en realidad pasa todo”.

Un público con ganas de ver teatro

Hace unas semanas, Lennin D’Zunún afirmaba que la sociedad tuxtleca quiere ver más puestas en escena, ya que durante las funciones de las obras Pero le hemos matado sin mala intención y La peor señora del mundo han mantenido grandes aforos.

Por esta razón decidieron usar a la Sala Jorge Escobar como un espacio de teatro íntimo, que sirviera para mantener propuestas teatrales pequeñas.

De igual forma, informó que continuarían con la oferta cultural que comenzó con la presentación de tres ejercicios escénicos: La cantante de calva, de Eugène Ionesco, Picnic y El triciclo, de Fernando Arrabal.