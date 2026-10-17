La cantautora que transformó el estilo AOR

Judy Collins, nacida como Judith Marjorie Collins en mayo de 1939 en Seattle, Estados Unidos, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes en el ámbito de la música folk y AOR (album-oriented rock). Desde temprana edad, Judy Collins estuvo rodeada de música. Su padre, líder de una banda, fue una de las primeras influencias que despertaron su interés por la música. Aunque inicialmente comenzó a estudiar piano en la ciudad de Denver, Judy Collins pronto se sintió atraída por el creciente movimiento folk de la década de 1960. Este movimiento, que buscaba regresar a las raíces musicales populares y tradicionales, fue fundamental para su desarrollo artístico.

La escena folk de la época, que incluía a artistas como Bob Dylan y Joan Báez, marcó un punto de inflexión para Collins. Esta nueva corriente musical se convirtió en el vehículo perfecto para expresar sus inquietudes sociales y personales, y fue en este contexto donde la joven cantante desarrolló su propio estilo.

Su pasión por la música folk y la influencia de su entorno familiar se unieron para dar forma a su carrera musical, que rápidamente comenzaría a tomar fuerza en la escena musical de Estados Unidos.

Logros y contribuciones

En 1960, Collins firmó con el sello discográfico Elektra y debutó con el álbum A maid of constant sorrow, que le permitió ganar visibilidad dentro del circuito musical. Aunque este primer disco no tuvo un gran éxito comercial, sentó las bases para su futuro en la música folk y permitió que su nombre comenzara a resonar en los medios de comunicación. A lo largo de los años, Collins continuó consolidándose como una de las principales figuras del folk, especialmente después de su colaboración con otros artistas influyentes.

El éxito de los primeros álbumes

En 1962, tras enfrentar una grave enfermedad que la mantuvo fuera de la escena durante medio año, Collins regresó con Judy Collins 3. Aunque este material no logró alcanzar grandes posiciones en las listas de éxitos, su reputación dentro del movimiento folk continuó creciendo. Este fue un momento clave en su carrera, ya que le permitió afianzar su lugar en el panorama musical.

En 1965, Collins logró su primer gran éxito con el Fifth album, que alcanzó el puesto 69 en las listas de popularidad. A partir de ahí, su carrera despegó, y fue en 1967 cuando grabó los primeros temas de Leonard Cohen, quien se convertiría en uno de los más grandes poetas y cantautores de la música contemporánea. Estos temas fueron incluidos en su disco In my life, y marcaron el inicio de una de las colaboraciones más fructíferas de la historia de la música folk.

Wildflowers y la cima del éxito

Sin duda, uno de los momentos más destacados de la carrera de Collins fue la publicación de su álbum Wildflowers en 1968. Este disco no solo fue un éxito comercial, sino que también consolidó a Collins como una de las figuras más importantes de la música folk de la época. Alcanzó el número 5 en las listas de popularidad de Estados Unidos y permaneció en ellas durante más de un año y medio. Durante este periodo, Judy Collins también se destacó por su capacidad para interpretar temas de gran carga emocional, como “Amazing Grace”, un himno que le permitió alcanzar el puesto número 5 en las listas de popularidad de Reino Unido.

La colaboración con Leonard Cohen

El vínculo entre Judy Collins y Leonard Cohen fue clave en la evolución de la carrera de Collins. En 1967, la cantante grabó por primera vez canciones de Cohen, un escritor y compositor que más tarde se convertiría en uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea. Esta colaboración marcó un antes y un después en la trayectoria de Collins, que se benefició enormemente de la poesía y la profundidad emocional de las composiciones de Cohen.

En particular, la versión de Collins de la canción “Suzanne” de Cohen se convirtió en un éxito en 1966, lo que catapultó la carrera de ambos artistas. A lo largo de los años, las interpretaciones de Judy Collins de temas de Cohen, como “Bird on the wire”, se convirtieron en clásicos dentro del repertorio de la música folk.