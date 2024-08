La carrera de Mariana Echeverría está en riesgo

La conductora de televisión Mariana Echeverría se ha convertido en una de las participantes más polémicas de La casa de los famosos México y su imagen, al menos en redes sociales, se ha visto bastante afectada por las constantes críticas y encontronazos que ha protagonizado en contra de los demás inquilinos.

Incluso, varias personalidades del medio se han lanzado en su contra, asegurando que la personalidad conflictiva que demuestra ante las cámaras no es actuación, sino un vivo reflejo de lo que es.

Faisy, quien trabajó durante mucho tiempo con la conductora, reaccionó a las controversias que su excompañera ha generado y no descartó que a su salida del reality esto pueda afectar su carrera. “Es una situación en donde la gente te conoce como eres y te puede llevar a algo muy bueno o malo”, dijo en un encuentro con los medios.

Faisy da su opinión

El conductor de Me caigo de risa explicó que, como cualquier persona, Mariana tiene buenos y malos momentos; incluso, aclaró el motivo que lo llevó a alejarse de la también actriz. “Yo cuando era productor del ‘late night’ ‘Faisy nights’ tomé la decisión de no seguir una relación entre ella y yo, porque no me la pasaba bien”, señaló.

Asimismo, invitó a la gente a salirse de cualquier relación (laboral, de amistad o de pareja) si es que ya no son felices, sobre todo por salud mental. “Si no estás cómodo con alguien es válido moverse, no solo ahí, en la universidad, la oficina, la escuela. Si hay personas que han sentido eso de Mariana o de quien sea, deben expresarlo en el momento y moverse”, considera.

Por su parte, dejo claro que no hablará mal de Echeverría y que, si la gente está al tanto de lo que pasó entre ellos, fue porque la propia Mariana lo ha hablado dentro del reality. “Lo que intento es tirarles buena onda a todos, les deseo lo mejor. Hay muchas personas con quienes me llevo bien; Adrián Marcelo ha venido a ‘Me caigo de risa’, a Arath lo quiero mucho, con Karime estuve en lo de ‘Acapulco Shore’”, aseguró.

Al extremo

Sobre la dificultad de enfrentarse a un programa que te lleva a los extremos, Faisy explicó que él no se atrevería a entrar a este tipo de formatos, por lo que reconoce su valentía. “Estar en un ‘reality’ y que sea tan agresivo en tan poco tiempo es algo que solo están viviendo ellos. Nunca he estado en uno, no sabría qué te pase en el encierro, no recuerdo algún momento de mi vida que haya quedado sin celular, libros, televisión, comunicación”, finalizó.