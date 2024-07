A horas del arranque de La casa de los famosos México 2 se presentaron a los penúltimos integrantes: Gala Montes y Sian Chong, quienes ya “anticipan” el “infierno”.

Ante los medios se dio a conocer a los rostros, además del equipo de conductores del reality: Galilea Montijo, Diego de Erice, Odalys Ramírez, Cecilia Galliano, Pablo Chagra y Mauricio Garza.

Por su parte, la producción adelantó que ahora en la casa la tecnología pondrá negros los vidrios, para no ver el exterior. Además, ya no habrá cuartos con nombres Cielo e Infierno. “Habrá cosas nuevas, se trata de contar una nueva historia desde cero”, adelantó Galilea.

De los nuevos habitantes, cabe mencionar que Gala recién se vio envuelta en un escándalo, al exhibir a su madre y otrora manager como una explotadora. Pese a ello, la actriz aseguró que lleva una buena armadura para el show y no tendrá piedad. “Vengo dispuesta a todo, no tengo nada que perder, me siento lista, me voy a divertir, siempre me divierto en mi trabajo”, dijo.

Aunque se mantiene la bolsa de 4 millones de pesos para el ganador del reality, Gala aseveró que no va por la lana. “En realidad no me importa el premio económico. Hablaré de mi historia, los jóvenes tenemos depresión y ansiedad, y eso los papás no lo saben. Si alguien se identifica, ya es mi premio”, indicó.

El otro inquilino será el joven actor Sian Chong, con quien ya trabajó Montes. “Estamos dispuestos a hacer el show para llegar al final”, apuntó.