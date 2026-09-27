La casa de los famosos comete error

La última semana de La casa de los famosos México comenzó con cambios, sorpresas y una equivocación en vivo que llamó la atención de los seguidores del reality.

Durante la gala de eliminación, los habitantes tuvieron que votar de manera positiva para elegir a quienes querían ver llegar a la gran final. Sin embargo, mientras se mostraban los resultados parciales de la nominación, la producción cometió el error que hizo que tres exparticipantes aparecieran nuevamente como si todavía formaran parte de la competencia.

Durante la primera tabla parcial de los nominados de esta semana, en la pantalla aparecieron los nombres e imágenes de Aldo Rendón, Arantza Ruiz y Cynthia Klitbo, aunque los tres ya habían sido eliminados del reality.

Descuido

Además, cada uno de ellos llevaba distintas semanas fuera de la competencia. Aldo Rendón había abandonado la casa tres semanas atrás, Arantza Ruiz llevaba seis semanas fuera y Cynthia Klitbo había sido eliminada apenas una semana antes.

La propia Arantza Ruiz reaccionó al ver su imagen en la pantalla y, entre risas, preguntó: “¿Qué hacemos ahí?”. Galilea Montijo respondió: “Hay que prestar atención”, mientras que momentos después la cámara se alejó de la gráfica y mostró a los exparticipantes que se encontraban en el foro.

El momento quedó registrado por los seguidores que estaban viendo la transmisión en vivo. En redes sociales, algunos usuarios tomaron con humor la equivocación, mientras otros cuestionaron a la producción por lo ocurrido. “Jajajaja todo se hacían los occisos jajaja”, escribió un usuario; “La producción haciendo el peor de los ridículos”, comentó otro; “Galilea fingía demencia”, señaló alguien más. El momento no modificó la competencia ni significó el regreso de los tres exparticipantes a La casa de los famosos México.

La última gala de eliminación de La casa de los famosos México se transmitirá este domingo 27 de septiembre por Las Estrellas y ViX.