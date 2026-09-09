La casa de los mañosos no es amenaza

Para Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, la parodia La casa de los mañosos, protagonizada por habitantes que emulan a los personajes de la política mexicana, no representa una amenaza.

Por el contrario, Noguerón considera que la crítica, incluso cuando se origina en la competencia, es parte de la libertad de expresión en México. La casa de los mañosos es un reality producido por Azteca, transmitido primero en Instagram y Youtube, y ahora TV abierta, con personajes recreados con ayuda de la inteligencia artificial que hacen sátira política.

Así se puede ver a personajes como Cuauhtémoc Blanco, Rochis Moyis, Samuelón o Andy, quienes compiten por obtener un peculiar premio: el ansiado fuero vitalicio. “Creo que la crítica política es buena. Soy una persona disruptiva a la que le parece que la libertad de expresión no se debe coartar nunca”, expresa.

Comedia

Más allá de la sátira, encuentra en este tipo de programas una señal de que La casa de los famosos México es un referente; el formato no solamente genera historias entre sus habitantes, también es escenario de otros contextos con sus propios personajes y fenómenos.

“Entonces ese proyecto que surgió en redes sociales y que después se lleva la compañía competencia para transmitirlo en televisión abierta, pues es señal de que saben que va a ser porque es de alguna manera la parodia de lo que estamos haciendo aquí, pero con personajes políticos”, expresó.

Asimismo, reconoce que en televisión los éxitos no tienen permanencia. Cada temporada obliga a encontrar nuevas maneras de sorprender al público, mientras otros intentan replicar la fórmula, como lo hace hoy TV Azteca. “Si la competencia nos volteó a ver para querer ser igual a nosotros, pues qué bueno, adelante, nosotros con humildad seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos”, comentó.

De nuevo con Gala

Si la competencia mira hacia La casa de los famosos México, Rosa María también observa qué necesita el programa para mantener la atención de su audiencia. La productora sorprendió al anunciar la incorporación de Gala Montes, quien ya conoce las reglas del reality después de haber participado en la segunda temporada (2024), en la que terminó en tercer lugar.

De igual forma, comenta que buscaba a una participante valiente y desenfadada, capaz de entrar a la casa sin preocuparse por las consecuencias que pudiera tener una vez que estuviera afuera, y la encontró, mejor aún, siempre la tuvo.

“Llega alguien muy frontal, alguien a quien le gusta jugar, que está dispuesto a ganar, ¿no?, que tiene toda la intención del mundo de llegar a comérselos a todos”, comentó.