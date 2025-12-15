La Casa del Dragón con nuevo rostro

En un primer adelanto de la nueva temporada de La Casa del Dragón, dado a conocer por HBO-Max, las dudas han permeado entre los seguidores de la serie que llegará a la pantalla chica durante el primer trimestre de 2026.

Por medio de un video la compañía streaming dio una probadita de lo que vendrá en su ventana para el próximo año, destacando otra entrega de la aventura que ganó adeptos con Juego de Tronos y que continuó con esta precuela.

Los pocos segundos de video muestran al personaje de la reina Alicent Hightower compartiendo un momento con su hijo, al tiempo de imágenes de una gran batalla y a su homóloga Rhaenyra quien deberá tomar una decisión con consecuencias catastróficas. La nueva entrega contará con la colaboración de un mexicano, el cinefotógrafo Alejandro Martínez, como ya ocurrió anteriormente.

En el video de casi dos minutos de duración, HBO Max también anticipó fechas de otras producciones como The Pitt, cuya segunda temporada arribará a la plataforma el 8 de enero, al igual que la comedia The comeback, en su tercera entrega, para marzo.

Asimismo, adelantó nuevas creaciones como El caballero de los siete reinos, que verá luz el 18 de enero, y un documental dividido en dos partes titulado Mel Brooks: the 99 year old man para una fecha por confirmar.

Apuesta mexicana

La segunda temporada de Como agua para chocolate tendrá su salida el 15 de febrero. Basada en la novela homónima de Laura Esquivel, que en los 90s fue llevada al cine, ahora presentará a Tita, una joven que expresa sus sentimientos a través de la comida (Azul Güaita) a punto de comprometerse con un médico que la ha pretendido por mucho tiempo, pero la llegada de un antiguo humor la hará replantearse lo que quiere.

Tita encuentra en el Dr. Brown la promesa de un destino distinto, uno donde la dulzura ofrece refugio. Pero el regreso de Pedro reaviva una pasión prohibida que desafía reglas y tradiciones. Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Andrea Chaparro, Andrés Baida, Francisco Angellini, Ángeles Cruz, Mauricio García Lozano, Ari Brickman y Louis David Horné regresará en la nueva entrega.