La cazadora, un western feminista

En 2024, durante el rodaje de La cazadora, la actriz adolescente Jennifer Trejo y su mamá se subieron a un camión en Ciudad Juárez, cuando una señora se les acercó. “¿Tu hija está muy bonita?, ¿hacia dónde van?”, preguntó la mujer a ambas. “No vayan hacia allá”, escucharon de regreso. Jennifer, conocida por ser la co protagonista de Radical, al lado de Eugenio Derbez, y su mamá no lo pensaron dos veces y se bajaron del camión para regresar al hotel.

La anécdota es contada por Suzanne Andrews Correa (de padre estadounidense y madre mexicana), quien en ese momento junto con Jennifer y Adriana Paz estaba en la ciudad fronteriza filmando La cazadora, cinta inspirada en la presunta mujer que en 2013 dio muerte a dos choferes que habían abusado de chicas y que fue proyectada en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La identidad de la supuesta mujer, porque nunca se supo si era cierto, fue dada conocer por ella misma a través de una carta difundida por medios de comunicación. Nunca se le capturó y jamás se comprobó la autenticidad del mensaje. “Siempre me ha fascinado e interesado la frontera y estaba leyendo sobre la industria maquiladora en Juárez, sobre las mujeres de Juárez, y en eso veo lo que pasó y la primera cosa que pensé fue qué bueno que alguien está haciendo algo”, cuenta la cineasta. “Es algo que me salió del corazón y no es que esté de acuerdo con usar violencia de esa forma, pero a la vez cuando notas que nadie te está haciendo caso y hay una urgencia de justicia, cuando en su cara no dice que solo fue víctima, sino fue fue testigo de esos horrores, entonces ves que fue la semilla y qué haces para que la gente vea lo que está pasando”, reflexiona.

Producción

La cazadora se rodó en locaciones de Ciudad de Juárez, célebre por las decenas de casos de feminicidios y la intervención del narco. La muerte de los chóferes es solo el inicio de un camino áspero para el personaje central y su hija, recibiendo amenazas y presiones. “Para mí era importante que se viera como una protectora, es importante distinguir entre esas dos palabras, fue algo que me guió mucho y era entenderla así. Porque justo ella que pasó por eso, no lo hizo por ello, sino porque fue testigo y nadie estaba haciendo nada, alguien tenía que parar esa violencia”, subraya.

La cazadora, que también cuenta con la actuación de Teresa Sánchez (La camarista) y el rapero Eme Malafe, es producida por Edher Campos (Año bisiesto) y Gabriela Maire (Te llevo conmigo). Su estreno comercial será en 2027.