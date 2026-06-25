La Cenicienta agota localidades

El ballet La Cenicienta, de Serguéi Prokófiev y con coreografía de Ben Stevenson, vuelve al Palacio de Bellas Artes después de una década sin presentarse en el escenario principal.

La puesta en escena reúne a más de 70 artistas, bajo la dirección de Erick Rodríguez, al frente de la Compañía Nacional de Danza (CND), y cuenta con música en vivo interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), con Sylvain Gasançon en la batuta.

Para este clásico, basado en el famoso cuento de hadas, se programaron seis funciones, del 21 de junio al 2 de julio (las localidades de la temporada se agotaron).

Los artistas en escena son Ana Elisa Mena, Greta Elizondo, Elisa Ramos, Valeria Mariaud, Alejandro Hidalgo, Alejandro Mendoza, Argenis Montalvo y Emanuel Talongo. Algunos de los papeles se alternan entre los intérpretes.

La Cenicienta, una producción de la Secretaría de Cultura federal, se proyecta como una de las obras más relevantes de la Compañía Nacional de Danza.