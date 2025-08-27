“La Chilindrina” estuvo hospitalizada

María Antonieta, quien diera vida a la niña de las coletas y las pecas, amiga del Chavo del 8 en la vecindad, universo creado por Roberto Gómez Bolaños, habría ingresado de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad. El diagnóstico médico indicó que tenía una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico. Recientemente, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de dificultades para tragar y pasar saliva.

La actriz formó parte de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, y en sus redes sociales, donde mantiene comunicación constante con sus fans, compartió varios momentos nostálgicos sobre los buenos tiempos con su gran amigo.