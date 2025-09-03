“La Chilindrina” sufre aparatosa caída

Hace unos días, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, sufrió una caída mientras subía las escaleras de un teatro en México.

A través de internet se viralizó el momento en que la actriz de 78 años cayó mientras subía las escaleras y de inmediato fue ayudada a levantarse. El hecho ha preocupado a los fans, quienes se preguntaron por la salud de la famosa.

A través de un video difundido por la cuenta de La Tía Sandra en X, se pudo observar el momento exacto en que la actriz de El Chavo del 8 se cayó mientras subía las escaleras, tropezando y terminando en el suelo.

El accidente habría ocurrido en el teatro de los Insurgentes, en la Ciudad de México, a donde acudió para ver la puesta en escena Cabaret, protagonizada por Mon Laferte. En redes sociales, los seguidores le escribieron mensajes. “Esperemos esté bien, la queremos mucho” “Como que ya le anda pasando mucho, ya mejor debería de guardarse”, entre otros.

Hasta el momento no se ha informado cuál es su estado de salud; sin embargo, en el video se observa cómo pudo levantarse gracias a la ayuda de dos personas que la auxiliaron tras la caída.

El pasado 26 de agosto se reportó que “La Chilindrina” había sido hospitalizada por presuntos síntomas de deterioro neurológico, según informó la revista TV Notas, basándose en el testimonio de una amiga cercana a la actriz.

Sin embargo, la estrella de los programas de “Chespirito” apareció en redes sociales compartiendo su estado de salud con sus fans y aclaró que únicamente había sufrido una fuerte deshidratación.