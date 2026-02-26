La CND anuncia temporada 2026

Erick Rodríguez, director de la Compañía Nacional de Danza (CND), dice, en entrevista, que el programa de actividades de 2026 está pensado y diseñado para generar puentes entre el ballet de repertorio, el clásico y las nuevas miradas contemporáneas.

“Es una temporada pensada para el público, para que se pueda emocionar y acercar al ‘ballet’, pero también se busca abarcar la mayor cantidad de público posible, desde los más pequeños de la casa hasta los más grandes”, expresó.

La temporada comenzó el 13 de febrero con una gala contemporánea y obras de coreógrafos nacionales e internacionales: Jacqueline López, Édgar Zendejas, Sonia Jiménez. Rodríguez añadió que serán retomadas obras que se presentaron el año pasado en el Palacio de Bellas Artes (Nacho Duato, Ricardo Amarante, entre otros).

“Luego abrimos nuestra temporada en el Palacio de Bellas Artes con ‘La sílfide y el escocés’, con la Orquesta del Teatro. Continuamos con una temporada de dos semanas en el Cenart, que va a tener igual ‘La sílfide…’ y la gala contemporánea”, detalló.

Para abril habrá una coproducción con la Compañía Nacional de Ópera, que el director describe como histórica: del 23 de abril al 7 de mayo presentarán El amor brujo/La vida breve, de Manuel de Falla, en el marco del 150º aniversario de su nacimiento y los 80 de su deceso.

La creación coreográfica y dirección escénica es de Nuria Castejón, “que fue bailarina y coreógrafa española. Es muy interesante porque va a ser una obra donde vamos a mezclar o a unir tanto la ópera como la danza española, tanto el ‘ballet’ clásico como la danza contemporánea se van a fundir. Y con las dos obras vamos a hacer una sola, se le va a dar continuidad a la historia. Estamos muy emocionados por este proyecto. Luego vamos a tener una temporada infantil”.

Para todas las edades

Además, habrá una temporada infantil, presentando la obra Las olas del rey, con una coreografía de Patricia Marín, de quien Rodríguez menciona que es una coreógrafa contemporánea, aunque el lenguaje de la obra es neoclásico. Habrá 18 funciones para niños y niños, y una función para públicos neurodiversos.

Para junio, el semestre cerrará con La Cenicienta, de Ben Stevenson, que vuelve a México después de más de diez años sin presentarse. Será en junio y con la Orquesta del Teatro: “Es un ‘ballet’ pensado para todo tipo de público, un ‘ballet’ que puede atraer a públicos de todas las edades y acercarlo”.

La segunda mitad del año arranca con la Gala de Verano: “Van a estar presentes diferentes lenguajes, diferentes estilos, coreógrafos internacionales y, esperemos, que también nacionales”. En octubre la CND regresa al Auditorio Nacional con El lago de los cisnes por tercer año consecutivo, tras el éxito de los últimos dos años, adelanta Rodríguez.

Del 8 al 19 de noviembre la compañía presentará, junto a la Orquesta del Teatro, la Gala Balanchine en el Palacio de Bellas Artes. Afirma que, quizá, han pasado 15 años desde la última vez que la CND tuvo en su repertorio obras de George Balanchine.