La compañía Contradanza cumple 40 años

“Tal vez ahora regreso a lo que antes combatía. Estamos incluso en contra de nosotros mismos, buscamos el contraste de eso”: Appleton. Foto: Cortesía Contradanza

“Tus huesos regresan a las raíces”. Este verso del poeta chiapaneco Óscar Oliva hizo reflexionar a la coreógrafa Cecilia Appleton, fundadora hace 40 años de la compañía Contradanza, sobre el camino recorrido y sobre la necesidad de ratificar la idea de ir a contracorriente, que motivó el nacimiento de la agrupación.

“Venía trabajando con el poema desde la pandemia. Es algo muy fuerte, porque hace que te cuestiones. Invité a varios exbailarines a participar en el festejo. Ver a los que regresaban fue descubrir otra faceta de Contradanza. Un abrir el armario y sacar la información que cada uno tiene sobre la esencia de la agrupación”, comenta en entrevista con Excélsior. Óscar es una persona que conecta consigo mismo, con los demás y con el universo. Por eso siento que habla de mí o de Contradanza”, dice.

La egresada de la Academia de la Danza Mexicana confiesa que las cuatro décadas de vida de la compañía la hicieron considerar “que es importante hacerle su propio tributo, hablar de lo que ha significado para mí ver pasar a un número infinito de bailarines”.

Así nació el tríptico El infinito de la quimera, “un viaje de recuerdos por los laberintos recorridos”, cuyo estreno mundial será en el Centro Nacional de las Artes, donde presentará tres funciones del 30 de junio al 2 de julio.

La quimera es la imagen de ese espíritu que tiene más de dos cuerpos, el causante de que todo se mueva de una manera diferente; y de que nos visitemos a nosotros mismos, desde las cosas más increíbles que tenemos, y que a veces perdemos en la vida cotidiana, hasta esos momentos que no siempre nos damos tiempo de ver por las prisas”, agrega.

La alegoría sobre Contradanza reúne las obras “El despertar de una pasión”, “Regreso a las raíces” y “Designio”. Quien fue bailarina de las coreógrafas Waldeen von Falkenstein y Josefina Lavalle destaca que Contradanza “ha hablado mucho de la existencia, de quiénes somos, de dónde venimos y por qué reaccionamos de cierta manera. Pero creo que no se ha hablado de la existencia de la agrupación”.

Con estas preguntas empecé a trabajar una coreografía sobre la quimera y el despertar de la pasión que es la danza. “Cómo llegar a él después de estar navegando a través de muchas dudas, de si somos bailarines o no, si somos de danza contemporánea o no. Pero esa incertidumbre se va desvaneciendo cuando bailas”, aclara.

Su hijo Yseye Appleton es el autor de “Designio”. “Él baila en la compañía desde hace varios años y quiere encontrar su lugar. Él también es coreógrafo y desea crear su propia vivencia sobre la vida. La pieza cuestiona si él está designado para seguir el camino que viene para Contradanza”, señaló.

La timonel de la compañía que llega a sus 40 años con cien coreografías en su haber, tanto de ella como de otros autores, ratifica el espíritu subversivo de romper estos lenguajes contenidos en algún movimiento. “Tal vez ahora regreso a lo que antes combatía. Estamos incluso en contra de nosotros mismos, buscamos el contraste de eso. En contra de lo establecido, incluyéndonos a nosotros”, afirma tajante.

Contradanza ha evocado en las diversas piezas que ha interpretado desde los rincones íntimos de las relaciones humanas hasta lo grotesco del poder en una sociedad quebrantada, pasando por las injusticias, los migrantes indocumentados y las violencias hacia las mujeres.Y ahora, añade, desea abordar otros temas.

“Me preocupa el planeta; quisiera hacer más activismo con la relación que tenemos con él. Me preocupan los feminicidios que crecen cada vez y la violencia. Pero también me preocupa la cuestión existencial de cómo vemos la danza. Siento que a veces nos cerramos y vemos la danza que nos conviene y no la que hace el otro. Me preocupan los espectadores, la sociedad, que está inmersa en un apresuramiento de que todo salga rápido. Necesitamos que llegue la calma”, considera.

El 30 de junio, en el vestíbulo del Teatro de las Artes, se inaugurará la exposición fotográfica “Contradanza 40 aniversario”, integrada por 31 imágenes realizadas por destacados fotógrafos. El infinito de la quimera se presentará también en el Palacio de Bellas Artes, el próximo 10 de agosto.