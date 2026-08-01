La conexión entre Holland y Zendaya

Tom Holland y Zendaya volvieron a demostrar la conexión que existe entre ellos durante la promoción de Spider-Man: brand new day, donde además de compartir pantalla como una de las parejas más queridas del cine actual, dejaron ver el vínculo personal que han construido desde que se conocieron hace casi una década.

Durante el estreno de la nueva película en Londres, la pareja llegó a la alfombra roja ante la mirada de miles de fanáticos que celebraron tanto su participación en la cinta como la complicidad que han mostrado a lo largo de los años.

Zendaya, quien volvió a interpretar a MJ en la franquicia del superhéroe, habló sobre la facilidad de trabajar junto a su esposo y explicó que la confianza entre ambos es uno de los elementos que permite que su relación funcione frente y detrás de cámaras. “Creo que cuando son mejores amigos, es bastante fácil”, declaró la actriz ante los medios durante la presentación del filme, al referirse a la dinámica que mantiene con Holland como compañeros de reparto.

El uno para el otro

La protagonista de Dune también volvió a destacar la conexión que tiene con el actor británico, una relación que, de acuerdo con ambos, se sostiene principalmente en la amistad y el apoyo mutuo.

Por su parte, Tom Holland dedicó unas palabras llenas de cariño a Zendaya durante una entrevista con Entertainment tonight, donde habló de la tranquilidad que encuentra en ella pese a la presión que implica protagonizar una de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años. “Me transmite una sensación increíble de calma increíble”, aseguró el famoso, y explicó que su pareja se ha convertido en un punto de equilibrio dentro de una rutina marcada por viajes, grabaciones y compromisos públicos.

“Incluso en medio de toda esta locura, viajando por todo el mundo, rodando estas películas y, a veces, sintiéndome realmente abrumado, porque eso es lo que pasa cuando eres un ser humano, nadie me tranquiliza mejor que ella”, agregó Holland.