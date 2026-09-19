“La Coreañera” canta cumbias

Abigail Yeri Pak, conocida como “La Coreañera”, nació en San Antonio Texas, es hija de padres originarios Corea radicados en Estados Unidos.

La cantante, famosa por fusionar sus raíces asiáticas con la cumbia sonidera busca, a través de su música dar visibilidad a la situación que enfrentan los migrantes en el vecino país.

Abigail es la primera eliminada de la segunda temporada de La Granja VIP, reality que abandonó no por falta de apoyo, sino por decisión propia al pedir al público no salvarla, lo cual le parece la mejor elección.

La también acordeonista prepara ya el lanzamiento del tema “Jefa regañona”, basado en una historia real. “Es una composición mía, en la que cuento la historia de cuando trabajaba en una cocina hace muchos años en Estados Unidos, habla del maltrato físico y laboral que existe en esos lugares”, cuenta.

Una probadita

La canción es el siguiente adelanto de su próximo disco del que aún debe grabar otros temas antes de lanzarlo.

Tanto este tema como toda su propuesta musical tiene en sus letras tintes de comedia, pero también crudeza, esa mezcla es el sello que quiere dejar en sus excompañeros del reality y en los trabajadores que pasan por situaciones similares a la que ella vivió. “Refleja el maltrato hacia los migrantes, se los voy a dedicar a mis compañeros de esa cocina para animar a toda la banda trabajadora, es chistosa, pero a la vez con una historia muy fuerte”, afirma.

Abi se dice una apasionada del tema migratorio debido a que está estrechamente ligado a su familia, por lo que hará todo lo que esté a su alcance para que se le dé más visibilidad, ya que a pesar de que ve parte de esto en las noticias, considera que hay otras aristas que todavía se ignoran.