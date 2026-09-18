La Coreañera no estaba preparada

La Coreañera llegó a La Granja VIP sabiendo que los conflictos serían parte del juego, lo que nunca imaginó es que tendría que enfrentarlos desde los primeros días.

La intensidad de las discusiones y la presión que comenzó a experimentar hicieron que tomara una decisión poco común en un reality, pedirle al público que no la salvara, y con ello convertirse en la primer eliminada de esta temporada. “Entré con la mentalidad de que iba a haber conflicto, de que se van a pelear, pero es juego; pero cuando estás ahí adentro, no se siente tan así”, dijo en entrevista.

La presión, la ansiedad y, sobre todo, los conflictos permanentes llevaron a la joven a que, tras ser nominada, convenciera a sus fans de que no votaran por su permanencia; y es que la intensidad con la que se vivía la asustó. “Me espantó un poco porque normalmente se tarda un poquito más en llegar a ese punto; esa fue una de las razones por las cuales me salí. Odio los pleitos, no veo la necesidad de estar discutiendo, entiendo que es parte del show, de lo que vende”, agregó.

Sin rencores

Lo que sí dejó claro es que, esto no significó que hubiera tenido una mala relación con todos sus compañeros. De hecho, una de las personas con las que más conectó fue Niurka Marcos, a pesar de la personalidad explosiva de la cubana. “Me llevé muy bien con Niurka y ella me decía ‘no, tú tranquila, hoy no me voy a pelear con nadie, no te preocupes’. Y a los 15 minutos ya está gritando otra vez, una experiencia muy loca, algunas veces me reí y otras como que no tanto”, comentó entre risas.

Fuera de la granja, sin embargo, la historia era distinta a la que la influencer imaginaba. Al salir del programa descubrió que el público sí había desarrollado simpatía por ella, situación que agradece. “No tenía idea de todo el apoyo que hubo para mí y me sorprendió mucho. Dentro de la granja, siendo muy sincera, yo pensaba ‘nadie lo va a ver’, cuando salí vi que mucha gente me estaba apoyando... siento bonito”, externó.