La crítica de Oliver Stone al poder

Oliver Stone convirtió en Wall Street el mundo de las grandes corporaciones y las finanzas en un escenario donde el dinero, el poder y la ambición terminan poniendo a prueba cualquier límite moral. La película, estrenada en 1987 y disponible en Disney, sigue siendo una de las obras más reconocibles del director por la forma en que llevó a la pantalla las contradicciones del capitalismo estadounidense.

Personajes

Uno de sus mayores aciertos está en la construcción de sus protagonistas. Bud Fox (Charlie Sheen) representa al joven ambicioso que quiere dejar atrás su origen para entrar a los círculos más exclusivos de Wall Street. Frente a él está Gordon Gekko (Michael Douglas) un experimentado inversionista para quien las lealtades tienen precio.

La relación entre ambos permite a Stone explorar cómo la ambición puede transformar a una persona. Bud comienza admirando a Gekko y termina adoptando sus mismas reglas, hasta que descubre que el éxito que tanto buscaba puede tener consecuencias mucho más graves de lo que imaginaba.

Wall Street también destaca por la manera en que Stone mezcla ficción con elementos inspirados en el mundo corporativo para construir una crítica al sistema financiero. La cinta no presenta el dinero únicamente como una vía hacia el éxito, sino como un mecanismo capaz de modificar las relaciones, las lealtades y hasta la idea que una persona tiene de sí misma.

El conflicto adquiere otra dimensión cuando Bud descubre que los negocios de Gekko pueden afectar directamente a su padre y a miles de trabajadores. Es entonces cuando la película deja de hablar solamente de dinero y plantea una pregunta mucho más incómoda: cuánto está dispuesto a sacrificar alguien para conseguir el lugar que siempre quiso ocupar.

Casi cuatro décadas después de su estreno, Wall Street conserva su fuerza precisamente por ese choque entre ambición y ética. Más que una película sobre corredores de bolsa, Stone construyó un retrato de la obsesión por el poder y de las consecuencias de convertir el éxito económico en la única medida del triunfo.