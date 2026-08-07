La Cuarta Pared alista su debut

Este viernes, la compañía teatral La Cuarta Pared, bajo la dirección del maestro Jose Inés Estrada Zepeda, debutará con el musical El ciclo sin fin, un tributo a El rey león. La pieza escénica tendrá tres presentaciones en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez: la primera será este 7 de agosto; la segunda se llevará a cabo el día sábado 8, ambas a las 18:30 horas, mientras que la tercera y última función está programada para el domingo a las 11:30 horas.

Talento local

La compañía oriunda de Ocozocoautla de Espinosa reiteró la invitación para ver la puesta en escena creada con talento cien por ciento chiapaneco.

En ese sentido, José Inés Estrada reveló que este musical nació como un emprendimiento familiar al que se fueron sumando otras personas tanto de Coita como de Tuxtla Gutiérrez. Recalcó que desde hace años ha venido realizando diversas obras como pastorelas y teatro de calle.

Añadió que El ciclo sin fin es un proyecto que inició hace 5 meses, por iniciativa del grupo. “Ulises Ochoa, actor y cantante chiapaneco que participa con nosotros, fue uno de los más entusiastas de llevar a cabo este montaje que estrenamos este viernes”, afirmó en entrevista.

De igual forma, destacó que desde hace varios meses se ha encargado de reunir a más de 26 actores, y afirma que decidió emplear a artesanos y creadores chiapanecos, quienes se encargaron de la elaboración de máscaras, vestuario y escenografía, con la finalidad de dar empleo a manos chiapanecas.

Finalmente, invitó al público en general a ver esta obra y apoyar el talento local. Los boletos para disfrutar el montaje ya están a la venta en el sitio digital y físico de Fan Access, cuyos precios oscilan entre los 330 y 280 pesos.