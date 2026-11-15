La Cukis desata revuelo en redes

Una de las integrantes que ha despertado mayor curiosidad dentro de La Mansión VIP 2 es la creadora de contenido conocida como La Cukis, quien ha conquistado a los espectadores con sus divertidas ocurrencias dentro del reality show creado. Su personalidad, sus ocurrencias y su popularidad en redes sociales la colocaron entre las figuras más virales desde el estreno de la segunda temporada.

La creadora de contenido originaria de Sonora es conocida por hacer videos de humor en la plataforma TikTok, donde tiene más de 5 millones de seguidores.

Particularidades

Asimismo, a sus 18 años la influencer se caracteriza por tener un estilo espontáneo, expresiones humorísticas y una personalidad que ha conectado con el público joven. Uno de los detalles que más ha causado revuelo entre los usuarios, es que La Cukis no ha revelado públicamente su nombre real ni sus apellidos, pues la tiktoker decidió mantener este dato en privado.

En redes sociales utiliza el nombre de @la.cukissss, bajo el cual comparte contenido y transmisiones en vivo, logrando establecerse como una de las participantes favoritas de La Mansión VIP 2.