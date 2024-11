La cultura en México está en un hoyo

El escritor y periodista Humberto Musacchio. Cortesía

El escritor y periodista Humberto Musacchio señaló que la cultura en México se encuentra en una situación difícil y “en un hoyo”, ya que las políticas culturales del país se “diseñan para mantener tranquilas las consciencias de los burócratas que las manejan”, y criticó que los funcionarios no llevan productos culturales de calidad a la sociedad.

En un encuentro con el investigador Bolfy Cottom, como parte del Seminario Patrimonio Cultural, Antropología, Historia y Legislación, Musacchio expresó sus prospecciones sobre la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y la secretaria de Cultural local, Ana Francis Mor.

“(Curiel de Icaza) es una mujer muy cuidadosa, sobre todo con el manejo del dinero. Me tocó tratarla en el gobierno de la Ciudad de México, y cada que proponíamos algo, ella se iba a ver los números, y si no había dinero, no había actividades. Espero que esto lo supere con una visión amplia, con la experiencia que ya adquirió, pero no hay mucho lugar para ser optimistas”, señaló.

Sobre Ana Francis Mor, el periodista destacó su preparación profesional, pero criticó los temas presupuestales ya que, a su parecer, los funcionarios públicos no proponen políticas nuevas y se quedan siempre en lo mismo. “Este es el panorama que ofrece hoy la cultura mexicana, es preocupante para los que estamos interesados en la cultura, para las autoridades no”, agregó.

Sobre la situación actual del INAH, Musacchio indicó que es una de las mejores instituciones del país, pero afectada por procesos burocráticos. Narró que una vez conversó con su titular general, Diego Prieto, y lo criticó por “cosas que no me gustaban. Lo critiqué y se molestó mucho conmigo, pero los periodistas no estamos para ser aplaudidores, somos críticos”, reiteró.