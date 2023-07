Aprenderse el libreto de una obra musical no es tarea fácil, hacerlo cuando ya empezó la temporada le agrega un poco de dificultad, pues las comparaciones podrían estar a la orden del día, pero memorizar todo el texto en prácticamente una semana es todo un desafío.

Esto fue lo que hizo Kika Edgar, quien se incorporó al musical Mamma mia!, que se presenta en el Teatro de los Insurgentes, con el personaje de Donna, alternando con Lisset, los 12 domingos a partir del 6 de agosto.

“El desafío máximo fue aprenderme el personaje en ocho días de ensayos, pero estoy acostumbrada, nosotros que nos dedicamos al teatro tenemos muy claro que a veces el escenario es muy absorbente, muy rápido, tenemos que estar preparados y listos para hacerlo”, aseveró.

En entrevista expresó, desde su camerino mientras se maquillaba y la peinaban, que el secreto para sacar adelante los proyectos en los que trabaja es tener disciplina. “Yo siempre he sido muy disciplinada, desde niña, los principios y la forma de educación que me dieron mis padres, quieras o no, siempre influyeron en todos los aspectos de mi vida, desde los personales, como profesionales”, señala.

La música de ABBA, en la que se basa el montaje, siempre ha estado presente en los momentos alegres de la vida de la mezzosoprano, y ahora dará vida a un personaje con el que tiene una conexión personal muy fuerte.

“Este recinto me vio nacer y me ha visto crecer a lo largo de mis veintitantos años de carrera; Donna es una mujer fuerte, luchona, trabajadora y eso es Kika Edgar también”, dijo quien encarnó a una primera dama en la serie La Reina del Sur.

La cantante busca seguir creciendo como artista y evolucionar, razón por la cual se ha diversificado. Además de estar en teatro, es productora de su propia música, actúa y próximamente tendrá fechas de sus conciertos. “Estoy en una nueva etapa de mi carrera, dirigiendo, actuando; producir me da la oportunidad de que siga creciendo como artista y que vaya evolucionando sobre todo, que eso es muy importante cuando te dedicas a este medio, quiero todavía más”, indicó.

Recientemente lanzó su sencillo “Cómo fue”, que se desprende de su disco Solo boleros. Volumen 2 y regresará por tercera vez al Lunario del Auditorio Nacional junto a Ricardo Caballero el próximo 18 de agosto con el show Somos Novios Tour, con el que apuesta por la música romántica.