La doble pérdida de A.B. Quintanilla

A.B. Quintanilla atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A tres décadas de la muerte de su hermana Selena, conocida como la “reina del tex-mex”, el artista enfrenta ahora la pérdida de su padre, Abraham Quintanilla, una ausencia que le ha removido heridas profundas.

A través de su cuenta de Instagram, el productor estadounidense compartió un conmovedor mensaje en el que reveló que el fallecimiento ocurrió en medio de su cumpleaños número 62.

“Perdí a Selena hace 30 años. Todavía es una lucha diaria para mí, pero perder a mi papá golpea diferente. Me sentí seguro sabiendo que su amor y su guía siempre estarían disponibles cuando más lo necesitaba”, escribió.

Su herencia

Junto a una fotografía en la que aparece la intérprete de “Amor prohibido” sonriente mientras su padre la abraza, el productor añadió las enseñanzas que Abraham le inculcó, como la perseverancia dentro de la industria musical, y expresó lo doloroso que resulta pensar que ya no podrá escuchar sus consejos.

“Hoy siento que mi corazón está destrozado en un millón de pedazos… Lo siento mucho por mi mamá, que tiene que vivir con el dolor de perder a su bebé y a su marido”, dijo, en referencia a Marcella Samora.

Asimismo, lamentó que un suceso tan trágico haya marcado su cumpleaños y se mostró inconforme con la vida, a la que calificó de injusta. “Gracias a todos los que han enviado sus condolencias”, concluyó.

Acompañan la despedida

A.B. añadió algunos párrafos más a su mensaje para compartir que la canción “La vida de un genio”, que acompaña la publicación, fue escrita para Abraham cuando aún vivía. “Me alegra que haya podido escucharla y gracias a @jonseda por hacer los honores de cantar esta canción… Mi papá realmente era un genio y lo voy a extrañar muchísimo”, agregó.

A.B. fue el primero en compartir la lamentable noticia con sus seguidores la mañana del pasado 13 de diciembre. Hasta la fecha, Suzette Quintanilla, hermana de Selena y A.B., no ha compartido ningún mensaje relacionado con la muerte de Abraham Quintanilla, creador del grupo Selena y Los Dinos.