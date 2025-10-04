La edad de la inocencia completa su elenco

La plataforma de entretenimiento Netflix anunció que ya tiene completo el elenco de La edad de la inocencia, miniserie basada en la novela de Edith Wharton y ganadora del premio Pulitzer.

La adaptación, escrita por Emma Frost (La Reina Blanca), contará con los actores Camila Morrone, Kristine Froseth y Ben Radcliffe en los papeles principales, junto a Margot Martindale. Al reparto se suman Fiona Glascott, Belinda Bromilow, Emma Shipp y Hayley Mills, entre otros.

La producción comenzará a rodarse en Europa este otoño, de acuerdo con Deadline.