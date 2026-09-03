La elegancia deslumbra en Miss Universe México 2026

Las candidatas lucieron espectaculares vestidos de noche, creados por grandes diseñadores mexicanos que aportaron elegancia, sofisticación y un toque de glamour al evento. Cada diseño resaltó la belleza, la personalidad y el porte de las participantes, convirtiendo la pasarela en un verdadero desfile de modas y dejando claro que el talento mexicano está a la altura de las grandes plataformas de belleza.

Cristina Guillén, Sinaloa

Fer Abaroa, Guerrero

Génesis Vera, Veracruz

Zayda Ríos, Morelos

Mariana Macías, Michoacán

Cristina Muñoz, Guanajuato

Catherine López, Chiapas

Ximena Ochoa, Ciudad de México

Ximena Aranda, Tabasco

Estefany Luna, Oaxaca

Diana Castillo, Tlaxcala

Angélica Arredondo, Hidalgo

María Zepeda, Colima

Ithza Andrade, Queretaro