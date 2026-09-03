La elegancia deslumbra en Miss Universe México 2026

Las candidatas lucieron espectaculares vestidos de noche, creados por grandes diseñadores mexicanos que aportaron elegancia, sofisticación y un toque de glamour al evento. Cada diseño resaltó la belleza, la personalidad y el porte de las participantes, convirtiendo la pasarela en un verdadero desfile de modas y dejando claro que el talento mexicano está a la altura de las grandes plataformas de belleza.
Cristina Guillén, Sinaloa
Fer Abaroa, Guerrero
Génesis Vera, Veracruz
Zayda Ríos, Morelos
Mariana Macías, Michoacán
Cristina Muñoz, Guanajuato
Catherine López, Chiapas
Ximena Ochoa, Ciudad de México
Ximena Aranda, Tabasco
Estefany Luna, Oaxaca
Diana Castillo, Tlaxcala
Angélica Arredondo, Hidalgo
María Zepeda, Colima
Ithza Andrade, Queretaro