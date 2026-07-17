La escena atrevida de Elsa Aguirre

Pedro Infante no solo le robó varios besos a Elsa Aguirre en Cuidado con el amor, sino que además recibió sus cachetadas, le cantó dos veces la misma canción y la vio en ropa interior.

En la película de 1954, los actores protagonizaron uno de los romances más recordados de la Época de Oro. La belleza y sensualidad de Elsa Aguirre deleitaron a un público que según las críticas de entonces, se quedó con ganas de ver más.

El filme de Miguel Zacarías se estrenó en 1954, en el póster que anunciaba la cinta en el cine Olimpia, se advertía de las escenas de besos apasionados entre Pedro y Elsa, pero se aseguraba que los niños podían entrar a la función. “¡Una película para los enamorados que también pueden ver los niños! Los besos de Pedro y Elsa ya se hicieron famosos. Cuando a un hombre le pegan, es cuando más se enamora… pero a Pedro Infante además lo besan, ¡y qué besos!… lo acarician, ¡y qué caricias! y lo seduce la hermosísima Elsa Aguirre en ‘Cuidado con el amor’”, se lee en el póster.

La historia

En la cinta, Pedro interpreta en dos ocasiones el tema “Cien años”, primero mientras él y Elsa, en sus personajes de Salvador y Ana María, tomaban una limonada en una cantina y después, cuando él, con guitarra en mano, le canta afuera de la ventana de su habitación.

Las miradas de amor que ambos intercambian en la comedia romántica gustaron mucho al público, pues el galán de la época, Pedro Infante, hacía mancuerna con uno de los rostros más bellos, el de Elsa Aguirre.

Los comentarios se centran en la que para muchos fue la escena emblemática del filme: cuando Elsa Aguirre se desviste frente a Pedro Infante, quien sin querer la observa en ropa interior cuando se quita la bata de baño para ponerse el camisón. “Si Miguel Zacarías fuese francés, le habría sacado partido a la figura de Elsa Aguirre en ‘Cuidado con el amor’ y nos la habría presentado como acostumbran hacerlo con Francoise Arnoul, cuando Pedro Infante la sorprende desvistiéndose en su alcoba”, se lee.

En el texto firmado por el Duende Filmo se revela que Elsa usó unas medias para no lucir sus piernas desnudas, y que ese atuendo íntimo de seda no permitió que la actriz mostrara su figura; sin embargo, para la época representó una escena atrevida.