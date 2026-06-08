La esencia de Chiapas en cámara

La riqueza cultural, histórica y gastronómica de Chiapas será el eje central de Rodando el sazón por Chiapas, una nueva producción audiovisual que iniciará grabaciones en los próximos días y que tiene como propósito mostrar al público nacional e internacional la diversidad que distingue a uno de los estados con mayor patrimonio cultural de México.

El proyecto arrancará con un capítulo piloto titulado “Corazón zoque”, el cual tendrá como escenarios principales los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, dos destinos emblemáticos que concentran parte importante de la identidad chiapaneca.

A través de este episodio se busca dar a conocer no solo los sabores tradicionales de la región, sino también las costumbres, expresiones artísticas, espacios históricos y personajes que mantienen viva la cultura local.

Documental

La producción estará encabezada por el actor y conductor mexicano Darío Ripoll, quien será el encargado de recorrer diversos rincones de la entidad para descubrir las historias que existen detrás de cada platillo, cada tradición y cada sitio turístico. El objetivo es ofrecer una experiencia cercana y auténtica que permita a la audiencia conocer Chiapas desde la voz de sus habitantes, artesanos, cocineras tradicionales, emprendedores y promotores culturales.

Los organizadores han señalado que la intención es que el proyecto evolucione hacia una serie documental de largo alcance, capaz de recorrer diferentes regiones de la entidad para mostrar la diversidad que existe entre sus municipios.

Chiapas cuenta con una amplia variedad de atractivos que incluyen zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos, reservas naturales, cascadas, lagos, selvas y una de las gastronomías más reconocidas del sureste mexicano, elementos que podrían formar parte de futuros episodios. Además del aspecto cultural, la iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de la actividad turística y económica de las localidades participantes.

Para la realización del proyecto se ha sumado la colaboración de empresarios, restauranteros, promotores turísticos, ayuntamientos y organismos vinculados al sector, quienes han visto en esta propuesta una oportunidad para posicionar a Chiapas como un referente turístico, gastronómico y cultural dentro y fuera del país.

A través de imágenes, testimonios y recorridos por algunos de los sitios más representativos de la entidad, Rodando el sazón por Chiapas pretende conectar al público con la esencia de un estado que destaca por su diversidad cultural, sus paisajes naturales y una tradición gastronómica que ha sido reconocida como parte fundamental de su patrimonio.

De consolidarse como una serie documental, la producción podría abrir la puerta para que más municipios sean incluidos en futuras entregas, llevando sus historias, sabores y tradiciones a nuevas audiencias y fortaleciendo la presencia de Chiapas en el panorama turístico y cultural de México.