La esperada Posada Parachicos fue un éxito

El periódico Cuarto Poder llevó a cabo la posada infantil Parachicos, en su edición número 27, bajo el lema “Si quieres aventura, lánzate a la lectura”, una consigna que invita a los pequeños a descubrir ese maravilloso mundo, al tiempo que incentiva a los padres a fomentar un hábito tan importante. El evento tuvo lugar en un cine de esta ciudad, donde disfrutaron la función Wicked: por siempre, además de un combo de palomitas, hot dogs y refrescos. Payasos, elfos y la compañía de Sebastián animaron el evento, recordando que nada de esto sería posible sin la preferencia y el cariño de los lectores. Gracias por estar una vez más con nosotros, ¡los esperamos el próximo año!