La FAD “respeta el Estado de derecho”

El pasado viernes, el artista convocó a una marcha pacífica. Cortesía

La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó un breve comunicado con respecto a la censura del artista Fabián Cháirez. El pintor, quien exhibía en la Academia de San Carlos, recinto de la UNAM, dijo sentirse “desamparado” por la universidad luego que se suspendiera su exposición por un amparo. “Luego de que la Facultad fue notificada formalmente, se procedió a informar al maestro Fabián Cháirez Martínez, por escrito, del cumplimiento de lo ordenado por el órgano jurisdiccional”, se lee en el comunicado.

Cháirez había explicado que solo recibió una carta con aspectos generales y una disculpa: “No he recibido ningún mensaje de apoyo por parte de la UNAM ni alguna reparación del daño”.

La FAD también declaró que respeta el Estado de derecho, se apega a los procedimientos conducentes y refrendó su compromiso de ofrecer espacios para la libertad creativa. Un amparo causó la suspensión de la muestra de “La Venida del Señor”, una exhibición con 10 pinturas al óleo donde Cháirez mostraba a personas vestidas como monjas y cardenales de forma erótica. La resolución oficial del juzgado cívico que indica que “la libertad de expresión tiene como límite no rebasar y afectar la reputación del honor de los católicos en sus creencias y símbolos religiosos”, la asociación celebró que “no se pisotee la fe”.

Arturo Saucedo, experto en legislación cultural, apunta que la resolución de suspensión temporal emitida por el juez Francisco Javier Rebolledo Peña “pone por encima” a los grupos religiosos demandantes sobre el resto de estos, lo cual ya se puede considerar una primera transgresión a la ley. “Lo primero que está mal es que estas organizaciones consideren que se hayan violado sus derechos religiosos o que no tienen límite. Los derechos religiosos tienen límite, porque existe la ley de instituciones y culto público, esa ley establece las limitantes que tiene cualquier manifestación religiosa, una de ellas es que no se pueden realizar actos religiosos en espacios públicos sin permiso, y no se pueden hacer manifestaciones religiosas en espacios culturales o gubernamentales”, explica. “Que un grupo religioso se imponga sobre los demás es una violación al Estado laico. Y no pueden ir a una institución educativa como la UNAM a hacer una manifestación de culto religioso, tienen limitantes”, añade Saucedo. “Esta situación de censura es una marca que podría ser muy peligrosa. Es un estigma; me siento estigmatizado y violentado”, dijo Cháirez en conferencia de prensa el pasado jueves.

Esta es la segunda ocasión, en menos de seis meses, que un recinto de la UNAM se ve envuelto en una controversia por censura a artistas; la primera fue por la exposición “Tembló acá un delirio”, de la artista Ana Gallardo.