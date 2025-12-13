La familia perfecta de Antuñano

El filme La familia perfecta, del cineasta Pablo Antuñano, tuvo que remar contra corriente. Aunque en un inicio lo consiguió en el extranjero, ahora busca conquistar la aprobación de los cinéfilos de su propio país: México.

La cinta es protagonizada por Alejandro Gazque, Claudia Goytia, Paulina de Lira, Melissa Reynoso y Leonardo Hernández. Sus personajes se reúnen para celebrar su aparente vida común, pero cada uno carga con un problema de salud mental: ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, tecnodependencia y estrés financiero.

Para el director, sacar adelante este largometraje fue una apuesta arriesgada, pues el tema no resulta tan comercial como la comedia o las historias de narcotráfico que dominan la cartelera.

“Hay que mostrar nuevas narrativas, y la cinta está bien sustentada: contamos con la colaboración de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de pacientes”, explica.

Pablo reconoce que quedar fuera de los festivales de cine mexicanos desanimó a su equipo, pero ese trago quedó atrás. La película ha sido galardonada en los festivales de Edimburgo, Londres, Ámsterdam, París, Madrid, Florencia y Milán.