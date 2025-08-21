La fiesta de María José

María José, radiante y llena de alegría, cumplió quince años, marcando así el inicio de una nueva y emocionante etapa en su vida. Sus padres, deseosos de honrar este momento tan significativo, organizaron una espléndida fiesta que superó todas las expectativas. La velada, cuidadosamente planeada, reunió a los seres queridos de la quinceañera. Transcurrió en un ambiente de absoluta felicidad y calidez, en el que no faltaron las muestras de cariño. La celebración logró crear recuerdos que atesorarán por siempre en sus corazones