La fiesta de Tamara

La encantadora Tamara llegó a una de las etapas más soñadas de toda jovencita, por lo que su familia echó la casa por la ventana. Primero recibió unas palabras del párroco de la iglesia en donde dio gracias a Dios por todas sus bendiciones, y posteriormente disfrutó una elegante y divertida recepción a la cual fueron convocados familiares y amigos muy cercanos, quienes llegaron a la cita muy puntuales, con regalito en mano y cariñosas felicitaciones para la quinceañera