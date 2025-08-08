﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSociales

La fiesta de Tamara

Agosto 08 del 2025
La fiesta de TamaraLa quincean~era, Tamara
La fiesta de TamaraAshley, Shirley y Omar
La fiesta de TamaraYasbeth, Yasmin y Juan Carlos

La encantadora Tamara llegó a una de las etapas más soñadas de toda jovencita, por lo que su familia echó la casa por la ventana. Primero recibió unas palabras del párroco de la iglesia en donde dio gracias a Dios por todas sus bendiciones, y posteriormente disfrutó una elegante y divertida recepción a la cual fueron convocados familiares y amigos muy cercanos, quienes llegaron a la cita muy puntuales, con regalito en mano y cariñosas felicitaciones para la quinceañera

﻿