La FIL registra 70 mil visitantes

Tras diez días de ofrecer un programa con más de mil 200 actividades culturales y la participación de alrededor de 2 mil 863 autores y más 550 sellos editoriales, llegó a su fin la edición 47 de Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería bajo una nueva dirección que confirmó “la vigencia del libro y la lectura como espacio de encuentro, diálogo y reflexión”.

Al hacer el balance del evento, Mercedes Alvarado, su directora, dijo que hasta la noche del sábado 28 de febrero se contabilizaban más de 70 mil visitantes. Destacó además que en esta edición se integraron nuevos ciclos, entre ellos el primer Ciclo de Literatura en Lenguas Indígenas y el primer Ciclo Encuentro con Lectores, además de jornadas consolidadas como la de Narrativa Gráfica y Novela Negra.

Señaló la misión cumplida al impartir más de 70 talleres para el sector infantil y juvenil y la labor para ampliar las visitas escolares. En el ámbito digital, celebró la disponibilidad de un catálogo bibliográfico en alianza con Metabooks con más de 85 mil títulos. Alvarado dio a conocer que la próxima edición se llevará a cabo del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027.