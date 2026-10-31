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La Filij regresa al Cenart

Octubre 31 del 2026
La fiesta literaria tendrá lugar en las áreas verdes del recinto cultural, del 13 al 22 de noviembre de 2026. Cortesía
La fiesta literaria tendrá lugar en las áreas verdes del recinto cultural, del 13 al 22 de noviembre de 2026. Cortesía

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart), y el Fondo de Cultura Económica (FCE) presentan la programación de la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre de 2026, como parte de una alianza interinstitucional para fomentar la lectura y garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las infancias y juventudes.

Durante la conferencia de prensa, el jefe de oficina de la Coordinación del Cenart, Rodrigo Callado afirmó: “Estamos más que contentos de que la Filij regrese al Centro Nacional de las Artes, donde vio decenas de ediciones llenas de niños, familias y jóvenes que vienen a buscar algo que les atrape hacia la lectura”.

Asimismo, destacó que el encuentro literario fortalece el ambiente de la institución, en la que conviven más de 2 mil estudiantes de arte al día: “A partir de la lectura y de encontrarse con autores, se nutre también su actividad artística cotidiana”.

Por su parte, la directora de la Filij, Marilina Barona, explicó que el regreso atiende al llamado del público y al fortalecimiento institucional entre dependencias como la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Pilares, la Alcaldía Iztapalapa, la Red de Transporte Público (RTP) y la suma de más de 30 nuevas editoriales.

“La Filij es una sumatoria absoluta de esfuerzos, un muégano que se va enriqueciendo con muchas voces”, afirmó Barona, y destacó que la edición cuenta con su vertiente descentralizada llamada “Filij en todas partes” y el 28° Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, bajo la premisa “Lectura en libertad, extendamos las alas contra el fascismo”.

En su intervención, el editor de Ciencia del FCE, Alberto Ramírez, resaltó la integración de la divulgación científica y la ciencia ficción como ejes fundamentales a partir del libro Agujeros de gusano y propulsión por curvatura, del físico Miguel Alcubierre y Tonatiuh Matos.

“Es complicado hacer divulgación de una disciplina tan abstracta como la física teórica, pero el poder entrar en contacto en esta feria a través de talleres, charlas y presentaciones para despertar vocaciones en las juventudes ha sido una experiencia maravillosa”, considera.

Bajo dicha línea de acción, anunció sesiones de planetario, observaciones astronómicas diurnas y nocturnas, e intercambios con diversas instituciones científicas durante la Filij.

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