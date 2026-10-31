La Filij regresa al Cenart

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart), y el Fondo de Cultura Económica (FCE) presentan la programación de la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Filij), que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre de 2026, como parte de una alianza interinstitucional para fomentar la lectura y garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las infancias y juventudes.

Durante la conferencia de prensa, el jefe de oficina de la Coordinación del Cenart, Rodrigo Callado afirmó: “Estamos más que contentos de que la Filij regrese al Centro Nacional de las Artes, donde vio decenas de ediciones llenas de niños, familias y jóvenes que vienen a buscar algo que les atrape hacia la lectura”.

Asimismo, destacó que el encuentro literario fortalece el ambiente de la institución, en la que conviven más de 2 mil estudiantes de arte al día: “A partir de la lectura y de encontrarse con autores, se nutre también su actividad artística cotidiana”.

Por su parte, la directora de la Filij, Marilina Barona, explicó que el regreso atiende al llamado del público y al fortalecimiento institucional entre dependencias como la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Pilares, la Alcaldía Iztapalapa, la Red de Transporte Público (RTP) y la suma de más de 30 nuevas editoriales.

“La Filij es una sumatoria absoluta de esfuerzos, un muégano que se va enriqueciendo con muchas voces”, afirmó Barona, y destacó que la edición cuenta con su vertiente descentralizada llamada “Filij en todas partes” y el 28° Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, bajo la premisa “Lectura en libertad, extendamos las alas contra el fascismo”.

En su intervención, el editor de Ciencia del FCE, Alberto Ramírez, resaltó la integración de la divulgación científica y la ciencia ficción como ejes fundamentales a partir del libro Agujeros de gusano y propulsión por curvatura, del físico Miguel Alcubierre y Tonatiuh Matos.

“Es complicado hacer divulgación de una disciplina tan abstracta como la física teórica, pero el poder entrar en contacto en esta feria a través de talleres, charlas y presentaciones para despertar vocaciones en las juventudes ha sido una experiencia maravillosa”, considera.

Bajo dicha línea de acción, anunció sesiones de planetario, observaciones astronómicas diurnas y nocturnas, e intercambios con diversas instituciones científicas durante la Filij.