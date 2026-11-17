No ha sido su “Heterocromía”, ni “Freud ni tu mamá”, tampoco un “Ángel” y mucho menos hablamos de aquella “Boba niña nice”.

La “Dopamina” de Belinda ha sido la complicidad femenina; sumar el apoyo de mujeres la ha llevado de un escenario a otro sin parar en los últimos dos años.

De compartir escenario con Mariana Treviño en Mentiras All Star pasó a ser invitada por Shakira en el estadio GNP, hacer dueto con Danna en la canción “Dolce vita” y ahora regresar al mismo estadio este fin de semana convocada por otra colombiana: Karol G. “Colaborar con ellas fue algo que me encantó, tanto Shakira como Karol son dos de las artistas latinas más importantes del mundo, obviamente me encanta poder compartir con ellas y que podamos tener más colaboraciones entre mujeres”, dice Belinda, aun con la adrenalina, en entrevista con en el estadio GNP.

Cómo se contactaron

Belinda explica que fue la propia Karol G quien se comunicó con ella, para pedirle que hiciera una aparición especial en uno de los conciertos que tendría en la Ciudad de México, como parte de su Viajando por el Mundo Tropitour. “Obviamente me emocioné muchísimo y entre todos los proyectos que estoy haciendo me hice un espacio para lograr esta colaboración. Karol escogió las canciones y eligió ‘Luz sin gravedad’, ‘Ángel’ y “Bella traición’”.

Con pantalón y saco brillantes, Belinda subió al escenario e interpretó las tres canciones, de las cuales “Ángel“ le dedicó a Karol. Belinda descubrió en su colega a una artista amable y carismática y de la que, por cierto, es fan. “Tiene un gran corazón, ama la música, incluso tenemos productores en común (como Andrés Torres y Mauricio Rengifo), pero sobre todo es una artista a la que admiro mucho y siempre que hemos coincidido ha sido con mucho cariño y respeto, por eso cuando me escribió y me dijo que quería que cantara con ella, pues yo feliz”, externó.

Durante su presentación del pasado sábado por la noche no pararon de sonreírse y abrazarse, mientras cantaban los temas de Belinda.

Ella dijo estar muy contenta y agradecida, porque sabe que el cariño del público es lo que la ha llevado hasta donde está, sin competencia entre mujeres, y le ha dado la oportunidad de estar en recintos importantes como el estadio GNP, con una artista como Karol G. “Que ella haya escogido las canciones, que se las sepa y las haya cantado conmigo, fue todo un honor para mí”, reitera emocionada.

Meses maratónicos

Tan solo en los últimos 12 meses, Belinda estrenó la serie Mentiras, participó en otras dos historias: Carlota, en la que interpreta a la emperatriz Carlota de Habsburgo, a estrenarse en el primer trimestre de 2027, y Florence Cassez, que sigue en grabaciones y en la que encarna a la ciudadana francesa detenida en México por la entonces AFI, en 2005, acusada de secuestro, en medio de un operativo ficticio transmitido en vivo.

También comenzó una gira con el espectáculo Mentiras All Stars, que regresará al Auditorio Nacional; colaboró para dos temas oficiales para el Mundial FIFA 2026 en el verano pasado, primero con Los Ángeles Azules con la canción “Por ella”, y después con el tenor Andrea Bocelli con “Bésame mucho”, además de haber actuado en la inauguración en el estadio Banorte; estrenó su álbum Indómita, con colaboraciones de Tokischa, La Mala, Kenia Os y la banda estadounidense Thirty Seconds to Mars, entre otros artistas.

Belinda fue invitada especial de Shakira en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World, durante sus presentaciones en la Ciudad de México.