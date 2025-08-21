La gallinita roja

Es una fábula estadounidense recogida por primera vez por Mary Mapes Dodge en la revista St. Nicholas, en 1874. La historia pretende enseñar a los niños la importancia del trabajo duro y la iniciativa personal.

Una gallina que vive en una granja encuentra un poco de trigo y decide hacer pan con él. Le pide a los otros animales de la granja que la ayuden a plantar el trigo, pero ellos se niegan.

La gallina entonces planta, cuida, cosecha y muele el trigo para convertirlo en harina antes de hornearlo en pan; en cada etapa del proceso la gallina vuelve a pedir ayuda a los animales y éstos se niegan. Finalmente la gallina completa su tarea y pregunta quién le ayudará a comerse el pan. Esta vez los animales aceptan con entusiasmo, pero la gallina los rechaza diciendo que, al igual que ella sola hizo el pan, se lo comerá ella sola, y se va con su pan.

El cuento está basado en una historia que la madre de Dodge le contaba a menudo. Originalmente los otros animales además de la gallina son: una rata, un gato, un perro, un pato y un cerdo.Algunas adaptaciones posteriores a menudo reducen el número de los otros animales a tres.

Probablemente fue pensada como una introducción a la literatura para jóvenes lectores, pero se apartaba de las historias altamente moralistas, a menudo religiosas, escritas con el mismo propósito. Las adaptaciones realizadas a lo largo de la década de 1880 incorporaron atractivas ilustraciones para mantener la atención del lector. El vocabulario repetitivo se sigue utilizando en las adaptaciones a fin de fomentar el aprendizaje de los lectores muy jóvenes.

Walt Disney Productions produjo en 1934 una adaptación animada de la historia, titulada The wise little hen. Es notable por ser la primera aparición del Pato Donald como uno de los animales perezosos que se niegan a ayudar a la gallina.