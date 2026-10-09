“La Gaviota” prepara su bioserie

Angélica Rivera estaría lista para llevar una de las etapas más comentadas de su vida a la pantalla. De acuerdo con información difundida en el programa matutino Sale el sol, la actriz prepara una bioserie que recorrería distintos momentos de su trayectoria, incluido su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto.

El proyecto lleva provisionalmente el nombre de Tulipán y, según las versiones que han comenzado a circular, estaría pensado para estrenarse en Netflix, aunque hasta ahora la plataforma no ha realizado un anuncio oficial.

En los zapatos de su mamá

Otro de los elementos que mayor atención ha generado es que Sofía Castro sería la encargada de interpretar a su propia madre, llevando a la ficción momentos en los que “La Gaviota” decidió mantenerse alejados de entrevistas y apariciones.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la actriz inicialmente habría contemplado contar su historia mediante un libro, pero posteriormente optó por trasladarla a una producción audiovisual.

La decisión permitiría reconstruir desde su propia perspectiva episodios familiares, profesionales y políticos que marcaron profundamente su imagen pública.