La gentrificación puede generar caos

Ravalear es una serie española de seis episodios creada por Pol Rodríguez y está inspirada en un hecho real. Todo inicia contra reloj, cuando a los dueños del restaurante Can Mosques, ubicado en el centro histórico de Barcelona, se les notifica que deben desalojar el espacio que han ocupado por décadas.

Todo se debe a que un monstruo con la cara y nombre de un fondo de inversión ha comprado el edificio que ha ocupado este negocio familiar que lleva años dando servicio en el barrio, lo que desata un thriller.

Los dueños del restaurante y los vecinos se organizan para evitar el desahucio. En su intento, rebasan límites y se exponen a peligros que no imaginaban enfrentar. El objetivo en el corto plazo de los nuevos dueños es transformar el panorama de esa parte de Barcelona, operación que requiere de inversión, de tiempo y de la resignación de los vecinos del lugar.

Con lo que no contaban los nuevos dueños es que, lejos de la sumisión que supondrían encontrar en los dueños del Can Mosques, su estoicismo se convierte en rebelión. Pues la familia que opera el restaurante tiene 30 días para desalojar, pero no se quedarán con los brazos cruzados.

Lucha de poderes

La serie es una cara nada lejana de la realidad de cómo, por un lado, las grandes firmas inmobiliarias generan desplazamiento en centros urbanos para dar paso a la gentrificación de esas zonas. Por otro lado, también se devela cómo la gente se las ingenia para frenar ese efecto.

Hechos reales

Ravalear está basada en la historia familiar de Pol Rodríguez, creador de la trama. La familia del escritor operó el Can Lluís, un restaurante que estuvo en servicio casi un siglo y que cerró debido a que una inmobiliaria compró el edificio para remodelarlo y hacerlo departamentos.

En el elenco figuran Sergi López, Enric Auquer, María Rodríguez Soto, Francesc Orella, Quim Ávila, Lluïsa Castell y Alba Guilera, dirigen el propio Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta.