La Granja VIP y Azteca se encuentran bajo la lupa de los defensores de los derechos de los animales, esto luego de que usuarios de redes sociales, organizaciones y rescatistas señalaran conductas que podrían constituir un presunto maltrato animal.

La Agencia de Atención Animal (Agatan) de la Ciudad de México, a través de un oficio manifestó su preocupación por las denuncias hechas por el público y exhortó a la producción del reality a que garanticen el bienestar de los animales con los que cuentan.

Violan la ley

En el documento, firmado por Ana Jocelyn Villagrán Villasana, directora general de Agatan, se advierte que el show ha infringido el artículo 40 de la Ley de protección a los animales en la CDMX.

“En toda exhibición o espectáculo, filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, debe garantizarse su trato digno, permitiendo la presencia de las autoridades competentes y de un(a) representante de alguna asociación protectora de animales”, estipulan.

Entre las conductas señaladas, mencionaron la falta de personal especializado, la falta de capacitación para los concursantes y las nulas revisiones veterinarias por parte de autoridades competentes.

“Esta situación es preocupante y debe ser contenida de forma urgente, toda vez que los animales no son cosas ni propiedad de alguien, sino que son seres sintientes como lo dispone el artículo 13 base B de la Constitución de la Ciudad de México”, refieren.

Petición

Por esta razón solicitaron el ingreso de personal de la Agencia de Atención Animal y médicos veterinarios a las instalaciones, con el propósito de evaluar el estado de salud de los ejemplares.

Asimismo, pidieron suspender inmediatamente cualquier actividad que provoque dolor, sufrimiento; así como entregar los informes médicos veterinarios correspondientes y que, de comprobarse que cualquiera de los participantes haya incurrido en actos de maltrato animal sea sancionado.

Hasta el momento, ni la producción de La Granja VIP ni la empresa ha emitido una respuesta pública al respecto.