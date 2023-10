“La Güereja” presintió la muerte de Benito

Hace menos de un mes lamentablemente murió Benito Castro, quien trabajó por varios años con María Elena Saldaña con los personajes de “Papiringo” y “La Güereja”, respectivamente. Ambos actores llegaron a crear una buena amistad y la actriz recientemente lo recordó.

En entrevista con Yordi Rosado, María Elena Saldaña habló sobre cómo se enteró de la muerte de Benito Castro, quien perdió la vida por un accidente al caer de las escaleras. La actriz señaló que estaba realizando un programa con el famoso, quien sería el encargado de ser su papá en el nuevo show. “Benito tenía mucho tiempo que no estábamos trabajando juntos ni nada (…), me invita Reynaldo López a un programa, yo ya tenía un tiempo de hacer el personaje de una médium y ya lo había ido a proponer, pero me dicen que no y entonces a Reynaldo le gusta y quiere hacer un programa con ese personaje. Me invita a una cita para hablar del proyecto y yo le hablé a Benito (…), fue hasta Morelos, ya iba con escritor y toda la cosa”.

Tras arreglar todo y que se aprobara el programa, el primer día de grabación llegó y quien debía estar primero en el set era Benito Castro. Cuando llegó María Elena Saldaña le comentaron que el actor había tenido un accidente. “La primera escena era de Benito, él tenía llamado a las 8 de la mañana y yo a las 10, cuando yo llego Reynaldo me recibe y me dice: ‘Benito tuvo un accidente, parece que ya venía para acá, se cayó, se golpeó, perdió sangre. Parece que tiene unas costillas rotas, pero voy a mandar gente para ver de qué se trata’. Me voy a cambiarme, llega Reynaldo y me dice que lo van a operar, que las costillas comprometieron al pulmón. Empiezo a grabar, hago tres escenas y en la tercera está mi teléfono en la mesa, Reynaldo empieza a platicar conmigo, no querían que fuera a camerinos”.

La producción del programa hizo de todo para que la actriz no se enterara de la muerte de Benito Castro mientras estaban grabando. Finalmente, cuando terminaron la grabación, el productor le dio la triste noticia. “Veo un mensaje, es mi hermana, tomo el teléfono y yo no leo: ‘Benito se murió’, yo solo veo: ¿cómo estás?’ y le respondo: ‘Benito se cayó’ (…), hasta que termino la escena, se sienta Reynaldo y me dijo: ‘¿ya sabes? Y yo: ‘¿qué? Y él: ‘Benito murió’ y yo me acuerdo que lo único que decía es que no puede ser y yo ya lo sabía”.

En la entrevista, la famosa comentó que presentía la muerte de Benito Castro y que desde hace tiempo lo notaba triste. “No lo he platicado, pero ya tenía tiempo antes que yo pensaba, pero a Benito lo veía triste, era un algo (…), ese día le dije a Reynaldo que yo ya lo sabía, lo presentía”.