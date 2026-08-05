La Gusana Ciega estrena sencillo

La Gusana Ciega nos sorprende con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Guantes puestos”, extraído de su más reciente producción, Claroscuro, producida por La Gusana Ciega y el canadiense Howard Redekopp.

Se trata del álbum de estudio número 12, con el cual este 2026 la banda se encuentra festejando 30 años de trayectoria artística. El tema ya comenzó a sonar en toda la radio a nivel nacional. Es una canción que habla sobre el “soltar lo que ya no cabe en uno para hacer espacio a lo que viene”.

Habla de ese momento en que cerrar un ciclo no es rendirse, sino el acto valiente de volver a empezar, afirma Daniel Gutiérrez, y añade: “Musicalmente quisimos construir algo que se sintiera enorme pero íntimo a la vez: rock de huesos viejos bañado en sintetizadores y teclados que nos remitieran al Springsteen de Born in the USA, a esa mezcla de fuerza y melancolía que pocas veces se olvida”.

El álbum

Claroscuro incluye diez grandes canciones conceptuales que desde su concepción y reproducción, se percibe un sonido fresco y a la vez muy ochentero, que pasa por diferentes estados de ánimo. “Este proyecto es un paseo por el amor que transita por un bosque iluminado que se torna oscuro conforme te adentras en las canciones, revelando la tristeza, dolor y perdida que subyace en el inconsciente que permanece como una lluvia eterna que nunca se va. Son 10 canciones que generan distintos paseos sonoros, desde texturas con sintetizadores, hasta la crudeza insoportable de un arreglo casi completamente acústico”, afirma Daniel Gutiérrez; voz y guitarra de la banda.

Con respecto a este nuevo proyecto titulado, Daniel Gutiérrez agrega: “Este nuevo proyecto de La Gusana Ciega muestra la versatilidad temática, la madurez en las composiciones y la libertad creativa de la banda en una producción que presenta contundentemente el significado del título ‘Claroscuro’. Conforme escuchas el disco, el delicioso paseo romántico en un día soleado se va tornando oscuro, lleno de nubes y eventualmente cae la tormenta que se anunciaba para dejarte mojado y frío en la oscuridad de un bosque, cuestionando el valor y sentido de todo”.

Es un disco que incluye melodías deliciosas y reflexiones profundas con energía y matices entretejidos con maestría. En la producción se dejan ver influencias variadas que te remontan desde el rock clásico, hasta el synth pop más actual, con todos los recursos al servicio de la canción y resaltando la narrativa de la historia o mensaje de cada una de las 10 canciones” finaliza el destacado vocalista y guitarrista de la banda.

“Cielo de limón” fue el primer sencillo, lanzado el pasado 22 de septiembre en toda la radio a nivel nacional, mismo que desde su debut se ubicó en la posición número 1 del género pop en el chart de Monitor Latino, muy por encima de grandes artistas del género.