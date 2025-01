Alejandra Guzmán espera sanar la relación con su hija, tras comunicarse con Frida Sofía en el lecho de muerte de Silvia Pinal. Alan Tacher, quien entrevistó a la cantante para el programa Despierta América, aseveró que la rockera está buscando limar asperezas con la modelo.

“En la entrevista, sentí a Alejandra Guzmán bien sincera, bien linda”, contó Alan. “Me habían dicho que no le preguntara de Frida Sofía porque es un tema un poco delicado. No le pregunté; ella solita habló, ella solita lo soltó. Ella solita fue la que hizo esa llamada, no fue Frida Sofía. Ella fue la que le llamó a Frida Sofía y le dijo ‘oye, ya está mal tu abuelita, ¿te quieres despedir de ella?’. Eso fue lo que pasó en realidad”, destacó el conductor.

Tacher también reveló que la comunicación continuó y que la intérprete está dispuesta a esperar hasta que se dé el reencuentro con su primogénita. “Sé que después hubo conversación; sé que después de esa llamada siguieron en contacto. Me dijo que tiempo al tiempo”, reveló. “Por lo que me dijo y sentí ella está abierta a que se vayan a arreglar las cosas”.

Alan reiteró que la famosa está más que dispuesta a dialogar. “Creo que con lo que pasó con su mamá está abierta a una plática, a reconciliarse”, finalizó.