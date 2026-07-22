La Guzmán se disculpa con Frida Sofía

El supuesto embarazo de Frida Sofía volvió a dar de qué hablar luego de que la cantante Alejandra Guzmán reconociera públicamente que la información que compartió sobre su hija resultó ser falsa y que incluso ya le ofreció una disculpa.

Durante un encuentro con los medios, la famosa explicó que fue la propia Frida Sofía quien la buscó para aclarar la situación. “Pues me llamó y me dijo que no estaba embarazada, y yo por hacerle caso a una amiga muy chismosa… Ahí me di cuenta de que no debo de hablar, porque a mí no me gusta tampoco que hable mi papá de mí”, confesó la intérprete mexicana.

Alejandra aseguró que, tras enterarse de la verdad, decidió disculparse con su hija para evitar que la polémica creciera. “Entonces le pedí una disculpa y ya ahí quedó”, comentó, aunque admitió que la posibilidad de convertirse en abuela le hacía ilusión. “Viví engañada, pero no pasó nada tampoco”, agregó entre risas la cantante de pop rock.

Moraleja

La estrella de la música también reflexionó sobre la importancia de no difundir información sin confirmarla y señaló que esta experiencia le dejó una lección personal. Además, expresó su deseo de que la relación con Frida Sofía continúe mejorando con el paso del tiempo. “Yo creo que los problemas se resolverán con el tiempo. Tengo que darle tiempo al tiempo”, dijo Guzmán, dejando abierta la posibilidad de seguir fortaleciendo el vínculo con su hija después de años marcados por diferencias familiares. Alejandra reconoce que comprende cómo pudo sentirse Frida Sofía.