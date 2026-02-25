La hepatitis en bebés

La vacuna contra la hepatitis B (HepB) protege contra una infección hepática (del hígado) causada por un virus. La gente que se infecta puede no presentar ningún síntoma, o presentar una enfermedad leve como la gripe. Hay algunas personas que se pueden encontrar peor, con fiebre, náuseas, vómitos y una ictericia que dura varias semanas. Algunas personas pueden padecer enfermedades de larga duración y problemas hepáticos crónicos.

¿Por qué es recomendable la vacuna contra la hepatitis B?

Las personas que no saben que están infectadas pueden contagiar el virus de la hepatitis B. Esto se debe a que el contagio no se puede evitar solo siendo cuidadoso. Por eso, los expertos en salud recomiendan vacunar a todos los bebés justo después de nacer.

La vacuna contra la hepatitis B suele generar inmunidad a largo plazo. En us mayoría los bebés que reciben esta serie de vacunas están protegidos de contraer esta infección mucho más allá de la infancia, durante la etapa adulta. Protegerse de la infección de hepatitis B también reduce el riesgo de cirrosis hepática, enfermedad hepática crónica y cáncer de hígado.

¿Cuándo deben recibir la vacuna?

Los niños suelen recibir la vacuna contra la hepatitis B como una serie de tres inyecciones:

Poco después del nacimiento.

Entre el primero y el segundo mes de vida.

Entre los 6 y los 18 meses.

La primera inyección

Si la madre del recién nacido es portadora del virus de la hepatitis B, su bebé debe recibir la vacuna dentro de las 12 horas posteriores al parto. El bebé también se deberá poner otra vacuna (la inmunoglobulina de la hepatitis B) para proporcionarle una protección inmediata contra el virus. Si el bebé nació con poco peso (menos de 2 kilos), deberá recibir las 3 dosis de rutina, además de esta primera inyección, a partir del primer mes de vida (4 dosis en total).

Si la madre del recién nacido no presenta el virus en la sangre, el bebé puede recibir la vacuna contra la hepatitis B dentro de las 24 horas posteriores a su nacimiento. Si el bebé nació con poco peso, tendrá que esperar hasta cumplir un mes de edad o hasta que le den el alta del hospital para recibir la primera dosis (3 dosis en total). A veces, los médicos ponen la vacuna contra la hepatitis B junto con otras acunas, como la DTPa, la VPI, la Hib o la vacuna contra la hepatitis A.

Cualquier persona menor de 60 años puede ponerse la serie de vacunas contra la hepatitis B en cualquier momento si se las saltó cuando era bebé. Los adultos de 60 años o mayores deben vacunarse si tienen un mayor riesgo de infectarse o si simplemente desean estar protegidos del virus.

¿Cuándo posponer o evitar la vacuna contra la hepatitis B?

Los médicos posponen la vacuna en aquellos bebés que pesan menos de 4 libras con 7 onzas (2 mil gramos) al nacer y cuyas madres no presentan el virus de la hepatitis B en la sangre. Estos bebés recibirán la primera dosis de la vacuna cuando tengan un mes de vida o cuando reciban el alta hospitalaria. Un simple resfriado u otras enfermedades de poca importancia no deben impedir vacunarse. Su médico podría retrasar la vacunación si su hijo tiene una enfermedad más grave.

Hable con su médico sobre si la vacuna es una buena idea si su hijo alguna vez tuvo una reacción alérgica grave o alguna otra reacción alérgica a una dosis anterior de la vacuna o a la levadura.

Algunos niños pueden tener que vacunarse otra vez más adelante. Entre ellos se incluyen los siguientes:

Aquellos cuyas madres sean portadoras del virus de la hepatitis B.

Aquellos que se tengan que someter a hemodiálisis.

Aquellos que tengan el sistema inmunitario débil.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna?

Los efectos secundarios suelen ser leves y pueden incluir fiebre baja, dolor de cabeza, cansancio, pérdida de apetito y dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección. Como con cualquier vacuna, existe un leve riesgo de desmayo y una probabilidad muy reducida de reacción alérgica.

La vacuna contra la hepatitis B contiene virus muertos (inactivos); por lo tanto, no puede causar una hepatitis. Cuidar a su hijo después de ponerle la vacuna contra la hepatitis B.

Si su hijo tiene dolor o fiebre, consulte al médico de su hijo para saber si le puede dar paracetamol o ibuprofeno, y para saber cuál es la dosis correcta. Un paño húmedo y caliente o una esterilla eléctrica sobre el lugar del pinchazo también puede ayudar a reducir las molestias musculares, así como mover o usar el brazo o la pierna donde su hijo se haya pinchado.