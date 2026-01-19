La hipertensión no detiene a Wendy

Luego de preocupar a sus fans con los recientes videos de su recuperación tras su cirugía plástica, Wendy Guevara, quien actúa en el El Tenorio cómico, compartió que gracias a este procedimiento los médicos detectaron que padece hipertensión, por lo que debe tomar medicamentos todos los días.
“Después de la cirugía me sucedió que me diagnosticaron hipertensa y, pues, ahora tengo que estar, a mis treinta y dos años, tomándome una pastillita, pero no pasa nada, sigo mi vida normal, tranquila, a gusto. Lo bueno es que me di cuenta por la cirugía, porque si no me hubiese seguido y a veces pueden pasar infartos fulminantes”, compartió.
Sin embargo, pese a los riesgos, la influencer ya planea una nueva cirugía plástica, para la que viajará a Japón, pues ahí hay especialistas en operaciones de rostro, aunque teme no poder contar con su cardiólogo de cabecera. “Tenemos pensado viajar a Tokio para una feminización, y las hacen muy bien allá, pero, la verdad, les voy a ser bien sincera, desde que me pasó que resulté hipertensa, me da un poquito de miedo, porque obviamente aquí en México está el cardio y allá no. No sé cómo está este tema, me da miedo, pero la verdad sí lo quiero hacer, yo creo que a mitad del año, pues vamos a ver qué sucede, primeramente Dios”, expresó.