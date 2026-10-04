¿Cuántas veces una decisión tomada en pánico terminó siendo la más importante de tu vida? Esa es, en el fondo, la pregunta que mueve toda la maquinaria de La hipótesis del amor (The Love Hypothesis, 2026), una comedia romántica dirigida por Claire Scanlon que arranca con uno de esos momentos de pura vergüenza ajena convertida en detonante narrativo: Olive, estudiante de doctorado brillante y socialmente catastrófica, besa al primer hombre que encuentra para fingir que ya superó a su crush. El problema es que ese hombre resulta ser Adam Carlsen, el profesor más intimidante del departamento. Lo que empieza como un malentendido de manual termina siendo un acuerdo formal, con reglas y condiciones, para mantener una relación ficticia que a ninguno de los dos les sale del todo bien.

Scanlon, conocida sobre todo por su trabajo en series como Unbreakable Kimmy Schmidt y GLOW, lleva años demostrando que sabe manejar el ritmo de la comedia sin sacrificar el peso emocional de los personajes. Acá lo confirma: La hipótesis del amor tiene un pulso ligero pero no frívolo, y eso es más difícil de lograr de lo que parece en un género donde la ligereza suele confundirse con vacío. La película dura 110 minutos y los aprovecha bien, sin apurar el romance ni estirarlo artificialmente.

Lili Reinhart carga con casi todo el peso del film y lo hace con una soltura que sorprende a quien la recuerde exclusivamente como Betty Cooper en Riverdale. Olive es el tipo de personaje que podría volverse insoportable en manos equivocadas —inteligente, insegura, impulsiva, con una tendencia a complicarse la vida ella sola— pero Reinhart la ancla con una humanidad genuina. Enfrente, Tom Bateman construye a Adam Carlsen como ese arquetipo del hombre frío y exigente que el género romántico lleva décadas reciclando, pero que acá tiene suficientes matices como para que uno se pregunte cuándo exactamente dejó de ser el obstáculo y empezó a ser el interés amoroso real. La química entre ambos funciona, y eso no es poca cosa: sin tensión creíble entre los protagonistas, el subgénero de «relación falsa que se vuelve real» se cae solo.

El laboratorio como escenario de algo más que ciencia

Uno de los aciertos más claros de la película es usar el mundo académico —doctorados, publicaciones, jerarquías de departamento— no como decorado sino como contexto que condiciona la dinámica de poder entre Olive y Adam. Él es su superior, ella es una becaria con el futuro académico en juego. Esa tensión estructural le da al romance una capa adicional que no todas las comedias del género se molestan en explorar. La ficción de la relación tiene consecuencias reales para ambos, y eso hace que las apuestas se sientan genuinas en lugar de artificiales.

El elenco de apoyo, con Rachel Marsh, Jaboukie Young-White y Nicholas Duvernay completando el grupo cercano a Olive, cumple la función que se le pide sin grandes desvíos: son el contrapeso cómico y emocional que necesita cualquier protagonista de rom-com para no flotar en el vacío. Jaboukie Young-White en particular tiene un timing cómico que le saca partido a cada escena en la que aparece.

El film bebe claramente de clásicos del subgénero —Cómo perder a un chico en 10 días, El precio de la felicidad, la tradición entera del “fake dating” que el romance en inglés lleva explotando hace décadas— pero no se queda paralizado por sus referencias. Hay algo fresco en cómo Scanlon trata la inseguridad de Olive no como un defecto a corregir sino como una condición de partida que el personaje tiene que aprender a habitar.

El romance no la “arregla”: la interpela.

Con un 8.2 en TMDB al momento de su estreno, La hipótesis del amor claramente conectó con una audiencia hambrienta de exactamente esto: una comedia romántica que se toma en serio a sus personajes sin tomarse demasiado en serio a sí misma. No reinventa el género pero lo ejecuta con criterio, buen ritmo y dos protagonistas que realmente vale la pena ver juntos en pantalla.

Acoso: de ‘La hipótesis del amor’ a la vida real

En ‘La hipótesis del amor’ se refleja muy bien otro de los motivos por los que muchas mujeres abandonan la carrera investigadora. El acoso sexual o por motivos de sexo. Tendemos a asociar este tipo de acciones con otros ámbitos, como el cine, donde precisamente surgió el movimiento #Metoo. Sin embargo, en ciencia es más habitual de lo que parece.

Según un estudio publicado en 2018 en Estados Unidos, más de la mitad de las mujeres en ciencia, ingeniería y medicina de este país han sufrido algún tipo de acoso laboral o sexual, o ambos, durante su formación o ejercicio profesional. Estas cifras son especialmente preocupantes en áreas que incluyen trabajo de campo, como la geología o la antropología. En 2014, por ejemplo, se publicó una investigación en la que se encuestó a 142 hombres y 516 mujeres de algunas de estas profesiones. Este trabajo se centró concretamente en el acoso y la agresión sexual, de manera que las mujeres refirieron haber sufrido el primero en un 71% de casos y el segundo en un 26%. En cuanto a los hombres, el 41% había sufrido acoso y el 6% agresiones.

La película ocurre en Estados Unidos y estos estudios provienen de sus centros de investigación, pero no es algo de lo que nos libremos en otros países. En España, por ejemplo, el Instituto de Recerca Biomédica de Lleida recogió en 2023 el testimonio de 345 científicas. El 73,6% de las encuestadas reportó haber sufrido acoso sexual y el 28,7% alguna forma de abuso. Además, el 34,5% de las víctimas reportó efectos psicológicos duraderos, incluyendo disgusto, miedo, ira, vergüenza, ansiedad, depresión y trauma. Este es solo un ejemplo, pero en el libro ‘Acoso: #MeToo en la ciencia española’, de Ángela Bernardo, se recogen muchos más casos en distintas universidades y centros de investigación de nuestro país.

La elección de la novela romántica no es casualidad

La propia Ali Hazelwood se ha declarado una gran seguidora de la literatura romántica con tintes eróticos, especialmente el Omegaverso. Esta es una de las muchas ramas en las que se ha dividido el género romántico en los últimos años. Hoy en día están de moda géneros como el romantasy, el mafia romance o el sport romance, en los que se mezclan la temática fantástica, las historias de mafiosos o el deporte con las historias de amor.

El amor puede estar literalmente en cualquier parte, así que el abanico es inmenso. Por otro lado, hay quien define los libros según los clichés que aparecen: enemies to lovers, pueblo pequeño, solo hay una cama, familia encontrada... Hay para todos los gustos y el nombre nos da pistas de lo que encontraremos en la trama.

En definitiva, el romance no es un género encorsetado, sino un recurso que puede utilizarse y construirse para contar cualquier tipo de historia y, de paso, hacerla atractiva para un público cada vez más amplio. Si bien después de publicar sus primeras novelas se lanzó a su querido Omegaverso, Ali Hazelwood decidió usar el género romántico para contar una realidad que le importaba mucho dar conocer. Ese science romance ha puesto sobre la mesa un tema tan importante como la discriminación de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Y todo, por supuesto, aliñado con clichés como el fake dating o el solo hay una cama.