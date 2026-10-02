La historia de amor de Otto Sirgo

Durante 47 años, Otto Sirgo y Maleni Morales compartieron una historia de amor de telenovela; y es que, no solo se conocieron cuando ambos formaban parte del mundo de la actuación, también enfrentaron diferentes obstáculos para estar juntos, y solo la muerte logró separarlos.

Maleni murió en noviembre del 2020 debido a una trombosis pulmonar, dejando devastado al actor.

Mientras que el pasadola vida de Otto llegó a su fin, casi seis años después de perder a su gran amor y compañera.

Juntos, formaron una de las familias más sólidas del mundo del espectáculo. Tuvieron dos hijas y supieron combinar su vida personal con sus respectivas carreras. Maleni construyó una trayectoria principalmente en telenovelas, con participaciones en producciones como Los ricos también lloran, Rosa salvaje, La pícara soñadora y Luz Clarita, mientras Otto se consolidaba como actor y director.

Pero su matrimonio no fue una historia perfecta. Con el paso de los años llegaron las diferencias y, en algún momento, decidieron separarse. La distancia, sin embargo, no fue definitiva: después de un tiempo, ambos optaron por regresar y continuar con su vida juntos.

Complicaciones

Años después, cuando Otto habló sobre la pérdida de Maleni, reconoció que aquella separación también había sido parte de una relación que, pese a sus dificultades, logró mantenerse durante casi cinco décadas.

“Es toda una vida, son muchos años, tuvimos diferencias, inclusive tuvimos una separación, pero la verdad es que volvimos”, dijo Sirgo en entrevista con Unicable.

Según llegó a explicar, uno de los secretos para que su matrimonio funcionara había sido la paciencia, incluso, fue la

“Nos hicimos una promesa de tener paciencia con el otro, que es la clave, creo yo, para las relaciones largas”, agregó.

Durante sus últimos años juntos vivieron en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde tenían un restaurante. En 2017, además, enfrentaron juntos las consecuencias del sismo del 19 de septiembre, que dejó inhabitable el departamento que tenían en la Ciudad de México. En aquel momento, Otto hablaba de Maleni y de sus hijas como su motor para empezar de nuevo.

La enfermedad de Maleni marcaría después la última etapa de su matrimonio. En 2020, la actriz fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Tras someterse a quimioterapia y radioterapia, Otto informó que los estudios habían mostrado que el cáncer había desaparecido.

Sin embargo, meses después, Maleni partió a los 67 años. Para entonces, la pareja estaba cerca de cumplir 47 años de matrimonio.

La muerte de su esposa dejó a Otto frente a una ausencia que describió en numerosas ocasiones. Casi un año después del fallecimiento de Maleni, el actor recordó aquellos 47 años como un matrimonio feliz y habló de ella como su compañera de vida.

“Fueron 47 años de un matrimonio feliz, fue mi compañera de vida y me dolió mucho perderla”, dijo semanas más tarde a la revista TVNotas.

Otto reveló que pudo acompañarla durante sus últimos momentos. Un día antes de su muerte estuvo con ella en el hospital y él pudo despedirse con un tierno beso y un abrazo.

A punto de cumplirse seis años de aquella despedida, la historia de Otto y Maleni queda nuevamente unida por el recuerdo.