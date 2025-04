La historia de Lupita y Pedro Infante

Lupita Torrentera pudo haber muerto en mayo de 1949 cuando viajaba en un avión junto al ídolo Pedro Infante, con quien tuvo un accidente. En esa ocasión el cantante estuvo grave y se temió lo peor, sin embargo, la libró junto a Lupita, actriz y bailarina que se enamoró de Pedro tanto como María Luisa León e Irma Dorantes, las tres mujeres más importantes en la vida del ídolo mexicano.

Pedro y Lupita se conocieron en 1947, cuando ella era toda una estrella en el Teatro Follies, donde se anunciaba como “la muñequita que baila”, e iniciaron una amistad y luego un romance secreto. Ella tenía 14 años y él 28, Lupita no sabía que Pedro era un hombre casado, y en septiembre de aquel año nació su primera hija de nombre Graciela, quien falleció cuando tenía un año tres meses de edad, a causa de poliomielitis anterior aguda.

Su segundo hijo juntos fue el niño Pedro Infante Torrentera, nacido en marzo de 1950 y fallecido el 1 de abril de 2009 a causa de suicidio; el tercer hijo de la pareja fue una niña nacida en octubre de 1951, a la que llamaron Guadalupe Infante Torrentera, mejor conocida como Lupita Infante Torrentera.

Historia

La historia de Lupita y Pedro fue breve pero intensa. Se dio en medio de dos historias de amor del cantante, dos matrimonios que lo meterían en problemas legales, así que cuando Lupita supo de la existencia de Irma Dorantes, habló con Pedro y terminaron su relación. “Fui y lo saqué del departamento de ella, le pegué al coche de ella dos, tres veces. Le dije ‘dígale a Pedro que baje o lo bajo’. Bajó Pedro y me dijo que eso no se hacía, que era una señora, y le dije ‘ya me cansé de ser señora y ahorita vamos a terminar nuestra relación’, porque le dije ‘la señora María Luisa, así te conocí, pero otra relación ya no’”, contó Lupita al programa Historias engarzadas.

La vez que casi mueren

El martes 24 de mayo de 1949, El Universal informó sobre el accidente que tuvieron Pedro infante y la bailarina Lupita Torrentera, en la nota se informaba que habían sufrido un accidente de aviación ocurrido a inmediaciones de Zitácuaro Michoacán.

“El galán cinematográfico Pedro infante y la bailarina Lupita Torrentera estuvieron a punto de perder la vida; el actor Pedro Infante que tripulando un avión de su propiedad sufrió lesiones serias en la cabeza que lo tiene luchando por su vida”, se dijo entonces.

De los informes que fueron proporcionados por la bailarina en aquel instante trascendió que la pareja salió de la capital entre las 8 y 9 de la mañana con destino a Acapulco a bordo del bimotor propiedad de Pedro Infante quién lo piloteaba. “Después de habernos bañado en las playas de Acapulco, nos dispusimos a regresar a la capital a eso de las 2 de la tarde”, dijo Lupita Torrentera.

Lupita informó que debido a que el radio compás se había descompuesto y ya tenía varias horas de volar, el famoso trató de orientarse por medio de las radiodifusoras capitalinas, pero que la cosa había salido mal, ya que cuando se encontraban volando sobre Zitácuaro se dieron cuenta de que la gasolina se agotaba. “De no haber sido por la pericia de Pedro el aterrizaje forzado que realizamos hubiera sido de fatales consecuencias pues la caída fue estrepitosa y el avión quedó hecho trizas”, contó Lupita.

Continuando su relato, señaló que se había desmayado al recibir el impacto y que el actor la sacó entre los escombros bañado en sangre. Producto de ese accidente, él tuvo que luchar entre la vida y la muerte, el estado del galán del cine mexicano era de pronóstico reservado, pues en el hospital en que estaba se encontraba en una campana de oxígeno.

Tras separarse, Lupita se casó con el locutor y actor León Michel, con quien tuvo tres hijos. Nueve años después se divorciaron y Torrentera no volvió a casarse.