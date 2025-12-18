La historia de Tina en un musical

El icónico musical Tina, inspirado en la vida de la legendaria Tina Turner, llega a la Ciudad de México para una temporada especial.

La producción, traída por Alejandro Gou, se presentará hasta el 21 de diciembre en el centro cultural Teatro 1, como parte de su gira internacional tras el éxito en Broadway y el West End.

La obra repasa la vida de Turner desde su infancia humilde en Tennessee hasta su consagración mundial como la “reina del rock and roll”. En escena, se muestran con fuerza tanto sus triunfos como las dificultades que enfrentó en un mundo marcado por el racismo y el sexismo, un recorrido que mezcla música, drama y energía sobre el escenario.

Protagonizada por Aniah Long, la puesta en escena no solo celebra la música de Turner, sino también su espíritu indomable. Aunque Long no llegó a conocer personalmente a Tina, cuenta que escuchó sobre la implicación directa de la cantante en las etapas iniciales del musical.