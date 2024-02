La historia de Yadhira y Juan Collado

La historia de amor de Yadhira Carrillo y Juan Collado no ha sido color de rosa, y es que el abogado pasó los últimos cinco años en prisión preventiva, en el Reclusorio Norte. La voz de Yadhira Carrillo ese 13 de julio de 2019 (cuando Collado fue detenido) fue contundente.

“Sé con quién me casé, me siento muy orgullosa y me volvería a casar 100 veces. El vivir con él todos los días por 11 años ha sido ver cómo es de papá, que es alguien que da la cara y un señor que siempre ha ayudado a la gente”, expresó.

Eran los primeros días en que su esposo se encontraba tras las rejas por presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La actriz estaba convencida de lo que decía. El juez de Control del Reclusorio Norte, Aquiles Villaseñor, le dio la razón, al dejar sin efecto las acusaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) le había imputado a Collado, en su momento abogado de Raúl Salinas de Gortari. Desde septiembre pasado, Yadhira y Collado vivían de nuevo juntos, luego de que al litigante se le concedió prisión domiciliaria por cuestiones de salud.

La relación entre ambos ha sido motivo de controversia ante los ojos de extraños. Él estaba casado con la también actriz Leticia Calderón cuando decidió sacar sus cosas de la casa que ambos compartían e irse. A los pocos días, la propia Calderón estaba sorprendida por ver quién era la nueva pareja del padre de sus dos hijos.

Collado y Carrillo llegaron al altar en 2012, cuando se casaron en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México. A la boda asistieron políticos como Arturo Montiel, quien fuera gobernador del Estado de México, así como el priísta Roberto Madrazo y el panista Diego Fernández, ambos en su momento candidatos a la presidencia de la República. Julio Iglesias, quien interpretó algunas canciones en la fiesta, fue quien encabezó a integrantes del medio artístico que fueron testigos de la fiesta.

Con el tiempo, Yadhira y Leticia fueron limando asperezas y en 2016 Carrillo comentó a los medios que los hijos de su primer matrimonio también eran parte de su familia y de su corazón, ya que el matrimonio Carrillo-Collado no tiene hijos biológicos. La actriz dijo en su momento que ambos habían platicado tener descendencia, pero él ya era padre y ella se encontraba bien sola.

“La verdad es que me ocupo de ayudar a quienes necesitan ayuda. Vamos por la calle y vemos a los perritos bajo la lluvia, golpeados, maltratados, flacos y los subimos. Se les atiende y son perros muy felices, sanos, esperando encontrar una familia, a eso me dedico ahora”, dijo, según declaraciones recogidas por TvyNovelas.