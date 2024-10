Mariana y Santiago tenían ocho y seis años de edad, respectivamente, cuando su papá, el escritor Guillermo Arriaga, los llevó a ver la secuencia del choque de Amores perros, en la que sacan a Gael García lleno de sangre del automóvil y Goya Toledo gritaba de dolor pegando a la ventana de su carro.

“Mi papá nos dijo que nada de lo que veríamos era real, pero cómo no iba a serlo, si había mucha gente y sangre”, recuerda Santiago. “Me volvió loca eso, de niña no tienes la noción de cómo se hace el cine; nos vieron tan traumados que nos llevaron al camerino de Goya para ver cómo le estaban poniendo los vidrios, que no eran vidrios, en el cabello”, ataja Mariana.

Hoy, 24 años después de ese momento, los dos jóvenes y su papá se unieron para contar una historia que llega a cines: A cielo abierto. Guillermo escribió el guión hace 30 años, Santiago halló el manuscrito en una caja durante una mudanza. Cuando lo leyó, corrió con su hermana para decirle que eso debía ser su ópera prima.

“La historia la gestó cuando Mariana y yo éramos bebés. Estaba ambientado en el desierto, que para la familia Arriaga es como la playa porque ahí vacacionábamos y nos inspira”, comenta Santiago.

A cielo abierto tuvo su origen cuando el vehículo que trasladaba a Guillermo en la Huasteca cayó en un barranco de 10 metros de altura. El autor estaba dormido cuando ocurrió y despertó en medio de todo, pensando todo lo que pudo generar ese incidente.

“La historia es de un padre que viaja con su hijo de 12 años y tiene un accidente por el descuido de un tráiler; el padre muere y, dos años después, la madre se ha vuelto a casar, y el hermano mayor, que está obsesionado con el accidente, después de muchas pesquisas encuentra la dirección del tráilero al que, con su hermano, va a buscar”, cuenta el propio escritor.

Se trata básicamente de una road movie, que se filmó en Coahuila, y que lleva en el elenco principal a Máximo Hollander, Theo Goldin y Federica García. También participan Manolo Cardona, Cecilia Suárez, Julio César Cedillo y Sergio Mayer Mori.